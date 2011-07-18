Ющенко виграв суд у Вітренко

Сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва підтвердив законність указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про визнання воїнів Організації українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА) учасниками боротьби за незалежність України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Наша Україна» з посиланням на представника В.ЮЩЕНКА у суді В’ячеслава МАРТИНЮКА.

Він розповів, що суд не задовольнив позов лідера ПСПУ Наталії ВІТРЕНКО про нібито незаконність прийняття цього указу.

«У даній справі позивач Наталія ВІТРЕНКО намагалася обґрунтувати нібито незаконність прийняття ЮЩЕНКОМ указу про вшанування борців за незалежність України. Однак суд виніс законне обґрунтоване рішення і підтвердив абсолютну правомірність цього указу», - сказав В.МАРТИНЮК.

Як повідомлялося, 5 липня Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив рішення про залучення В.ЮЩЕНКА як третьої особи на стороні відповідача у справі скасування згаданого указу.

В.ЮЩЕНКО видав указ про вшанування борців за незалежність України 28 січня 2010 року.

Крім вояків ОУН і УПА, борцями за українську незалежність було також визнано членів формувань Української Центральної Ради, Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української держави Гетьманату, Української військової організації, Організації народної оборони "Карпатська Січ", Української головної визвольної ради й інших військових формувань, які боролися за незалежність України.