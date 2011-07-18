Тимошенко не довіряє Кірєєву, бо той не відправив до в'язниці 18-річного хлопця?

У судовому процесі над екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО оголошено перерву на 30 хвилин - до 17.15, для розгляду повторного клопотання про відвід головуючому у засіданні судді Родіону КІРЄЄВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя Р.КІРЄЄВ після ознайомлення учасників процесу з позиціями щодо цього клопотання.

«Суд для розв’язання заяви про відвід головуючому видаляється у нарадчу кімнату до 17.15», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Водночас, представник державного обвинувачення нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО та її захист вже всьоме звертається до суду з клопотанням про відвід головуючому у справі.

«Це намагання підсудної та її захисту дискредитувати суд у своїх клопотаннях», - сказав прокурор.

Представник державного обвинувачення також повідомив, що Генеральна прокуратура України отримала звернення Ю.ТИМОШЕНКО щодо необхідності порушення кримінальної справи проти Р.КІРЄЄВА. Водночас, за його словами, у зверненні наводяться лише чотири справи, які розглядав Р.КІРЄЄВ, а не 32, як про це заявляла Ю.ТИМОШЕНКО.

Прокурор уточнив, що в зверненні Ю.ТИМОШЕНКО згадується, зокрема, справа 18-річного хлопця, який звинувачувався у крадіжці майна на суму 16 тис. грн. «Але він активно сприяв слідству, раніше не був судимий, щиро покаявся та відшкодував матеріальну шкоду», - пояснив прокурор мотиви застосування Р.КІРЄЄВИМ статті 75 Кримінального кодексу, яка дозволяє застосовувати до обвинувачених умовне покарання.

Аналогічна справа, за словами прокурора, стосувалася особи, звинувачуваної у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула людина, якій покарання терміном на чотири роки позбавлення волі було змінено на умовний термін на два роки.

У свою чергу, адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК зазначив, що Генеральна прокуратура України ще не завершила перевірку фактів, викладених у заяві Ю.ТИМОШЕНКО, тому не можна розглядати заяву представника державного обвинувачення як результат її розгляду.

Як повідомляв УНІАН, відповідну заяву про відвід головуючому судді Печерського райсуду Родіону КІРЄЄВУ зробив захисник у справі Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК.

Перед цим аналогічне клопотання заявляв ще один адвокат Ю.ТИМОШЕНКО - Микола СІРИЙ. Водночас суддя Р.КІРЄЄВ це клопотання не задовольнив.

Довідка УНІАН. 6 липня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що суддя Р.КІРЄЄВ, який розглядає її справу, неодноразово порушував суддівську присягу.

"Ми заявили про відведення судді, який щонайменше 20 з 32 разів порушував суддівську присягу…", - заявила вона.

За словами лідера "Батьківщини", за всю суддівську кар`єру Р.КІРЄЄВ розглянув лише 32 кримінальних справи, з яких 20 були "проти наркоторгівлі, виробництва наркотиків, тих хто дахує наркомафію, проти вбивць". При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, ці справи були закриті, хоча в них був явний склад злочину. Крім того, за словами екс-прем`єра, в одній з цих справ "виробляли й торгували наркотиками представники чинної влади".