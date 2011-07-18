Уряд Криму: Джарти не помер, а пішов у відпустку

Головне управління інформаційної політики кримського уряду спростувало чутки про смерть голови Ради міністрів Криму Василя ДЖАРТИ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у низці інтернет-видань з`явилася інформація про смерть В.ДЖАРТИ у відділенні реанімації однієї з московських клінік, куди він нібито був доставлений літаком наприкінці минулого тижня в дуже важкому стані.

"Поширена окремими ЗМІ інформація, пов`язана зі станом здоров`я прем`єр-міністра Криму, є дезинформацією і не відповідає дійсності", - заявили в Радміні.

З 18 липня В.ДЖАРТИ перебуває у відпустці, яка триватиме не менше двох тижнів.

Виконання обов`язків голови Радміну Криму покладено на першого віце-прем`єра автономії Павла БУРЛАКОВА.

Як повідомляв УНІАН, кримський парламент у листопаді 2010 року знову призначив головою уряду регіону В.ДЖАРТИ, який очолював Радмін із середини березня.

Після цього В.ДЖАРТИ, за його словами, в німецькій клініці була зроблена операція на шлунку. Прем`єр Криму вийшов на роботу 10 січня 2011 року.

З 9 березня до початку квітня В.ДЖАРТИ був у відпустці. Він повідомив, що відпочивав у горах Австрії, катаючись на лижах.