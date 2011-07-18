Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА 19-20 липня відвідає Дніпропетровськ та Кривий Ріг.

19 липня у Дніпропетровську вона візьме участь у Форумі ділових людей (з 11.00 до 12.00, в облраді, пр.Кірова, 2) та з’їзді підприємців Дніпропетровської області (12.45-13.20, Дім союзів, К.Маркса, 93).

Після цього Н.КОРОЛЕВСЬКА проведе зустрічі з підприємцями, що працюють на ринку «Озерка», та представниками профспілок металургів Дніпропетровської області (Дім союзів, К.Маркса, 93).

Також з 12.00 до 12.30 у приміщенні обласної ради (пр. Кірова, 2) Н.КОРОЛЕВСЬКА дасть прес-конференцію для ЗМІ.

Зранку наступного дня у Кривому Розі Н.КОРОЛЕВСЬКА проведе зустріч з мером міста й візьме участь у Форумі ділових людей (11.00 – 12.20, міськрада, пл. Радянська, 1).

Також у Кривому Розі Н.КОРОЛЕВСЬКА ознайомиться з роботою муніципального дозвільного центру послуг (12.30 – 13.00), проведе семінар-зустріч з підприємцями (15.00 – 15.45, Народний дім, вул. Орджонікідзе, 51) та з фермерами Софіївського району Дніпропетровської області (16.00 – 16.40).

Крім того, у Кривому Розі Н.КОРОЛЕВСЬКА відвідає Єпархіальну іконописну школу імені Преподобного Андрія Рублева.

З 10.30 до 11.00 у приміщенні міськради Н.КОРОЛЕВСЬКА дасть прес-конференцію для ЗМІ.

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