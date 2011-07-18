Тимошенко відмовилася відповідати на запитання, чи визнає себе винною

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО відмовилась відповідати на запитання суду, чи визнає вона свою провину у справі, порушеній проти неї щодо підписання газових угод з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час засідання суду головуючий суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ запитав Ю.ТИМОШЕНКО, чи визнає вона свою провину, чи визнає вона себе винною, чи бажає відшкодувати збитки у цій справі.

У відповідь Ю.ТИМОШЕНКО лише промовчала.

«Підсудна своїми діями фактично відмовилася відповідати на запитання суду», - сказав Р.КІРЄЄВ, коментуючи мовчання Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу захисник Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК наголосив, що його підсудна має право не відповідати на запитання суду.

«Це є її право», - сказав О.ПЛАХОТНЮК, зауваживши, що відмова Ю.ТИМОШЕНКО пов’язана з тим, що вона не була ознайомлена з цивільним позовом НАК «Нафтогаз» та з обвинувальним висновком.

Адвокат також зауважив, що і захисники не мали можливості ознайомитися з цими документами, оскільки тільки сьогодні були долучені до справи.

Він також зауважив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО має нові клопотання.