20 липня тижневик «КОМЕНТАРІ:» проведе круглий стіл на тему: «Київські острови: Диснейленд чи дикий ліс?».

Захід розпочнеться о 12.00 у конференц-залі холдингу «Еволюшен Медіа» (м. Київ, вул. Жилянська, 12-а, 2-й поверх).

Під час круглого столу будуть обговорюватися питання:

1. Проекти розвитку Дніпровських островів. Майбутнє Труханового острова та Гідропарку. Де краще спорудити Диснейленд, а який з островів краще не забудовувати взагалі.

2. Проекти розвитку Дніпровської набережної. Хто буде відбирати ці проекти, якою буде висотність будівель та їхнє функціональне призначення? Як зберегти унікальність Дніпровських схилів.

3. Як залучити киян до вибору найкращих проектів. Якою буде технологія залучення громадськості до обговорення проектів забудови Дніпровської набережної – громадські слухання, місцевий референдум чи просто фахова дискусія?

Цією подією тижневик «Коментарі», портал comments.ua та Фонд «Ефективне Управління» розпочинають серію круглих столів з обговорення проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

У круглому столі візьмуть участь: Вадим ДЕНИСЕНКО – головний редактор тижневика «КОМЕНТАРІ:»; Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК – головний архітектор Києва; Андрій МИРГОРОДСЬКИЙ – член ради директорів «Конфедерації будівельників України», заслужений архітектор України; Арсеній ФІНБЕРГ – засновник он-лайн спільноти «Захоплюючий Київ»; Володимир ЖМУЦЬКИЙ – провідний експерт Центру Разумкова; Андрій ЛОБАЧ – програмний директор Фонду «Ефективне управління».

Телефони для акредитації: (050) 279-24-27; (067) 133-61-46.