Кірєєв так і не дозволив пряму трансляцію із залу суду
17:54, 18 липня 2011Політика
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Вважає, що преси і так достатньо
Суддя Печерського райсуду Києва, який є головуючим у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, Родіон КІРЄЄВ відмовився задовольнити клопотання про пряму трансляцію судового засідання та про можливість відео- та фотофіксації.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ ухвалив безпосередньо на засіданні.
«Суд ухвалив рішення у задоволенні клопотання відмовити», - сказав він.
Р.КІРЄЄВ додав, що розгляд справи є відкритим, і представники ЗМІ можуть вільно бути присутніми на судовому процесі.
В той же час він додав, що фото-, відеофіксація та відеотрансляція судового засідання не може відбуватися, бо суд перейшов до частини, в якій передбачені допити свідків.
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