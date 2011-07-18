Кірєєв так і не дозволив пряму трансляцію із залу суду

Суддя Печерського райсуду Києва, який є головуючим у справі екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, Родіон КІРЄЄВ відмовився задовольнити клопотання про пряму трансляцію судового засідання та про можливість відео- та фотофіксації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ ухвалив безпосередньо на засіданні.

«Суд ухвалив рішення у задоволенні клопотання відмовити», - сказав він.

Р.КІРЄЄВ додав, що розгляд справи є відкритим, і представники ЗМІ можуть вільно бути присутніми на судовому процесі.

В той же час він додав, що фото-, відеофіксація та відеотрансляція судового засідання не може відбуватися, бо суд перейшов до частини, в якій передбачені допити свідків.