"День рожденья - грустный праздник": Янукович витратив на артистів 2,5 млн.

Виступ артистів на нещодавньому дні народження Януковича (9 липня) обійшлося в 330 тисяч доларів США (понад два з половиною мільйона гривень). Саме стільки, за підрахунками журналу "Кореспондент", складає сума гонорарів всіх українських і російських "зірок", які вони беруть за участь в подібних заходах, як-то їхні виступи перед високопоставленим іменинником.

Зокрема, як пише "Кореспондент», роль господині вечора на іменинах Януковича виконувала скандальна телеведуча Ксенія Собчак, гонорар якої агентства оцінюють у 30000-10000 тисяч доларів. Допомагали їй Валдіс Пельш (вартість послуг від $ 13 000 ) і Володимир Зеленський зі студії «95-й Квартал» (гонорари «Кварталу» - від $ 30 тисяч, гонорар особисто Зеленського - від десяти тисяч доларів).

Для винуватця торжества і його гостей також співали російські зірки Олександр Сєров і Юрій Антонов ($ 30-60 тисяч) та українські - Таїсія Повалій (від $ 40000) та Потап з Настею Каменських (від 30000 тисяч доларів).

При цьому, журналісти видання звертають увагу на те, що офіційні доходи Януковича за минулий рік, згідно оприлюдненої ним декларації, склали 920 000 гривень, тобто тис близько $ 115000. Не на багато більше у президента і на банківському рахунку - $ 130 тис.

Нагадаємо, що вартість виступи зірок естради на святкуванні 60-річного ювілею Януковича рік тому той же "Кореспондент" оцінював більше, ніж у мільйон євро.