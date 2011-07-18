Кірєєв вирішив, що нові адвокати Тимошенко прочитають справу за 3 дні

Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ дав новим захисникам екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО термін до 22 липня ознайомитися з матеріалами «газової» справи їх підзахисної.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суддя частково задовольнив клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО.

Так, захисники Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК та Микола СІРИЙ просили 2 місяці на ознайомлення з матеріалами справи. Зокрема, О.ПЛАХОТНЮК обґрунтовував це тим, що він виступає захисником в інших справах і має виконувати свої обов’язки.

Крім того, обидва захисники наголошували на тому, що два місяці є нормальним терміном для ознайомлення із 5 тис. сторінок справи.

Суддя Р.КІРЄЄВ, розглянувши на місці відповідне клопотання, ухвалив рішення про надання захисникам терміну до 22 липня.

Після цього суд оголосив перерву в засіданні до 09.00 22 липня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ заявив, що матеріали справи, порушеної проти його підзахисної щодо підписання газових угод з Росією в 2009 році, складають 5 тис. сторінок. Відтак йому потрібні для ознайомлення 2 місяці з розрахунку 100 сторінок на день і з урахуванням вихідних.