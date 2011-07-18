Президент ПАРЄ: процес над Тимошенко має бути прозорим

Судовий процес над екс-прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО має бути прозорим і справедливим.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мевлют ЧАВУШОГЛУ, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України, голови парламентського Комітету з питань правосуддя, президента Національного університету «Одеська юридична академія» Сергія КІВАЛОВА.

Як повідомляється, М.ЧАВУШОГЛУ прибув до України для участі в Міжнародному симпозіумі «Cучасні політика і юстиція: виклики ХХI століття», який проходить у Національному університеті «Одеська юридична академія».

«Як президент ПАРЄ я, насамперед, повинен наголосити, що це судовий розгляд має бути прозорим. Хочу відзначити, що в різних країнах були судові розгляди над колишніми політичними лідерами. Ще раз хочу наголосити, що не варто передбачати хід цього судового розгляду. Але в будь-якому разі, процес має бути справедливим. Звичайно ж, жодна із сторін не може політизувати даний судовий процес», - сказав М.ЧАВУШОГЛУ.

Як наголошується в повідомленні, виступаючи на симпозіумі, М.ЧАВУШОГЛУ акцентував також увагу на взаємозв`язку політики і юстиції. Зокрема, обговорювалися проблеми розгляду справ у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

«Це той орган, який фінансується ПАРЄ за рахунок членства всіх учасників. А Україна є членів ПАРЄ і ми платимо гроші і зокрема на утримання Європейського суду з прав людини. На жаль, Україна перебуває в п`ятірці країн-лідерів за зверненнями до ЄСПЛ. Суд буквально завалений скаргами. Сьогодні ця авторитетна інстанція практично не спроможна ефективно виконувати свої функції. І Україна бере активну участь в оптимізації роботи суду», - сказав у свою чергу С.КІВАЛОВ.

На його думку, таке правосуддя, коли розгляду справи можна чекати 5-6 років – нікому не потрібне. «Ми робимо все для того, аби змінити структуру цього органу, щоб він працював ефективно й оперативно. Сьогодні наша юридична академія готує проект змін з удосконалення роботи ЄСПЛ» - повідомив народний депутат.

На думку М.ЧАВУШОГЛУ, «початок ХХІ століття ознаменувався сплеском соціальних і політичних конфліктів у всьому світі. Одним із засобів вирішення конфліктів є національні і наднаціональні суди, яким і є Європейський суд з прав людини. І зараз треба докласти максимум зусиль для забезпечення їх нормальної роботи».