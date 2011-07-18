Юрист: беззаконня в Печерському суді досягло апогею

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ», глава Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК заявляє, що суд над екс-прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО перетворився на «суцільну політичну клоунаду».

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, про це З.ШКІРЯК сказав, коментуючи своє видалення із залу суду під час процесу над лідером «Батьківщини», екс-прем`єром України.

«Беззаконня в Печерському суді досягло свого апогею. Все, що там відбувається, це вже не правовий нігілізм, це суцільний правовий дебілізм», - вважає З.ШКІРЯК.

«Те, що відбувається на сьогоднішньому засіданні, ще раз показало, що цей процес не має нічого спільного з нормами елементарного судочинства. Це одна суцільна політична клоунада. Я вже мовчу про тотальне порушення суддею Родіоном КІРЄЄВИМ норм Конституції України, а також норм КПК України. І видалення Сергія ВЛАСЕНКА, і відвертий терор проти Юлії ТИМОШЕНКО в частині позбавлення її можливості захищатися свідчать про те, що вирок суду вже написано в Адміністрації Президента і затверджено ЯНУКОВИЧЕМ", - упевнений лідер «Нового Києва».

Щодо свого видалення із залу суду З.ШКІРЯК сказав, що сьогодні такі дії Р.КІРЄЄВА вже нікого не дивують, а, по суті, навіть смішать, хоча це і «сміх крізь сльози».

«Мене вже нічого не дивує в цьому судилищі. Я спокійно поставився до такого рішення цього юридичного «вундеркінда». Але коли КІРЄЄВ наказав мене видалити із залу, як громадянин України, як юрист, я попросив мотивувати це рішення хоч якоюсь нормою чинного законодавства. Не можна видалити людину із залу без причини, це нонсенс", - відзначив З.ШКІРЯК, підкресливши, що відповіді не одержав.

"Як виявилося, на мене вказав охоронець за нібито дуже бурхливі оплески новому адвокату ТИМОШЕНКО. Напевно, йому сподобалася моя сорочка. Хоча я підтверджую, що виступ адвоката СІРОГО був блискучим», - стверджує голова політсили.

Згідно з поясненням З.ШКІРЯКА, реакція оплесками на виступ адвоката - це нормальна практика в усіх цивілізованих країнах, це не заборонено, і оплески не можуть розцінюватися як дії, які заважають проведенню судового засідання.

«Мені дуже соромно за Україну, в якій судді настільки корумповані і відверто заангажовані, що зухвало, без удавань порушують закон, який мають захищати. А КІРЄЄВ, як виявилося, має ще і дуже низький рівень юридичної освіти і, по суті, просто не може працювати у судовій системі країни», - переконаний З.ШКІРЯК.

За його словами, Р.КІРЄЄВУ «зірвало дах» від безкарності. "Я упевнений, що його хамська, гордовита поведінка на процесі свідчить лише про упевненість у гарантіях, одержаних їм особисто від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Весь жах у тому, що сьогодні нас видаляють із залу суду за оплески, а завтра почнуть «пакувати» в автозаки прямо на вулицях наших міст, в наших будинках. Так працює репресивна система від ЯНУКОВИЧА», - завершив політик.