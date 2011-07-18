Тимошенко заявляє, що її позбавили права на захист

Екс-прем’єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Печерський районний суд Києва вкотре позбавляє її нормального захисту, даючи новим адвокатам лише три дні на ознайомлення з матеріалами справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам після оголошення до 22 липня перерви в судовому процесі за обвинуваченням її у перевищенні повноважень під час підписання газових угод з Росією.

За словами Ю.ТИМОШЕНКА, одного з прокурорів заявив, що з 5 тис. сторінок кримінальної справи лише одна тисяча заслуговує на увагу адвокатів, а інші – «можна викинути в смітник».

«Це дуже яскравий приклад того, як не дають свідомо захищатися в цьому судовому процесі», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що підтвердженням цього є також усунення від справи її захисника Сергія ВЛАСЕНКА.

«Видаляють захисника, який ознайомлений зі справою, а тим, кого залучають, не дають часу на те, щоб вивчити матеріали. Так працює неправосуддя ЯНУКОВИЧА», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.