Власенко: суддя не виконує своє основне призначення

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що Сергій ВЛАСЕНКО продовжуватиме виконувати функції захисника поза межами судового засідання.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила журналістам сьогодні після судового засідання.

"Я переконана, що ми і далі будемо разом іти в цій боротьбі, і він буде все, що тільки можливо, робити для того, щоб допомогти мені захищатися від цього політичного репресування", - додала вона.

У свою чергу С.ВЛАСЕНКО зауважив, що суддя не виконує основну суддівську функцію, яка полягає у пошуку істини у справі.

"Судді не важливо отримати інформацію об’єктивну, докази, оцінити їх або зробити щось інше для того, щоб віднайти і встановити цю істину. Судді, як мені вбачається, необхідно лише одне - йому потрібно в достатньо стислий строк швидко проголосити те, що вже заздалегідь написано. Так само, як, я переконаний, йому були заздалегідь підготовлені документи по моєму видаленню", - пояснив С.ВЛАСЕНКО.