Донецький губернатор: будемо вивчати, де перебувають депутати

Усі претенденти на посаду голови Донецької обласної ради будуть з фракції Партії регіонів, заявляє новий губернатор облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

Про це він сказав сьогодні в Донецьку на прес-конференції, ствердно відповідаючи на питання УНІАН про те, чи всі претенденти будуть представлені членами фракції Партії регіонів.

А.ШИШАЦЬКИЙ також припустив, що цю посаду можуть обійняти Ігор КОВАЛЬ або Андрій ФЕДОРУК, які були заступниками голови облради, а також «ціла низка доволі досвідчених і підготовлених голів депутатських комісій».

Губернатор не зміг назвати дату наступної сесії обласної ради, на якій обиратиметься голова, тому що багато депутатів нині у відпустці, а для легітимності даного рішення потрібно не менш як 50% їх присутності.

«Зараз ми спільно з апаратом Донецької облради вивчатимемо, де перебувають депутати, аби сесія була легітимною, щоб само голосування було легітимним. Адже питання виборів передбачають понад 50% присутніх депутатів загальної кількості обраних», - пояснив А.ШИШАЦЬКИЙ. І при цьому додав: «Тому сесія може бути як у найближчі 10 днів, так і через півтора – два місяці після закінчення сезону відпусток. Ми зацікавлені, щоб сесія пройшла поза всякою підозрою».

Довідка УНІАН. 12 липня 2011 року у зв`язку з призначенням А.ШИШАЦЬКОГО, який обіймав посаду голови Донецької облради, на посаду голови Донецької облдержадміністрації, виконувачем обов`язків голови облради призначено А.ФЕДОРУКА.