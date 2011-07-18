Новий адвокат Тимошенко: суддя Кірєєв навмисно "завалює" справу

Адвокат Микола СІРИЙ, залучений сьогодні до судового процесу над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО, заявляє, що головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ надає переваги обвинуваченню, ігноруючи права захисту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СІРИЙ заявив сьогодні журналістам після завершення судового засідання.

«Прямо беззастережно порушуються не тільки норми внутрішнього законодавства, але й також міжнародні норми, прямі приписи, які містяться у міжнародних актах, і Україна взяла зобов’язання перед світом виконувати ці норми», - сказав М.СІРИЙ.

На його думку, суддя свідомо створює умови, за яких цей процес буде визнаний нелегітимним в Апеляційному суді Києва. «Суддя свідомо створює умови, за яких є явне порушення права на захист, а є беззаперечною підставою для скасування рішення. Вірогідно, суддя КІРЄЄВ не хоче увійти в історію як суддя, який підпише вирок. Він хоче винести вирок, свідомо розуміючи, що цей вирок буде визнано незаконним і буде скасовано», - вважає М.СІРИЙ.