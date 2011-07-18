Тимошенко пояснила, навіщо їй американські адвокати

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що суд відмовив у залученні американських адвокатів до судового процесу через страх, що світова спільнота довідається всю правди про судилище, яке чинить влада України.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила журналістам сьогодні після судового засідання.

"Вони (влада) бояться того, що світ безпосередньо через цих людей буде володіти інформацією про кожну секунду цього судилища і цієї розправи. Тому вони не допустили цих адвокатів", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, сьогодні суд частково задовольнив клопотання Ю.ТИМОШЕНКО про допуск до участі у справі нових захисників. Зокрема, у допуску було відмовлено американським адвокатам Марку ФЕЛДМАНУ і Роджеру ЕНОКУ. Натомість суддя прийняв рішення про допуск до участі у судовому процесі адвокатів Олександра ПЛАХОТНЮКА та Миколи СІРОГО.