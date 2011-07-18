Наливайченко: опозиція має спільно боротися за чесні вибори

Опозиція має спільно боротися за ухвалення законопроекту про обрання народних депутатів України за відкритими виборчими списками.

Як повідомляє прес-служба партії, про це заявив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, коментуючи зустріч опозиції 12 липня.

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, опозиція має спільно відстоювати демократичний законопроект про вибори, співавторами якого є депутати Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ з «Нашої України», Сергій ПОДГОРНИЙ з БЮТ та Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ з Блоку Литвина.

«Головне, за що ми боремося зараз (і що відображено у цьому законопроекті), – це відкриті виборчі списки, більше того – відкриті регіональні виборчі списки, що є запорукою чесних виборів та протидією корупції», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він також підкреслив, що важливо законодавчо забезпечити можливість спільного подання кандидатур до виборчих комісій. «Важливо, щоби позапарламентські партії за рахунок партнерів по опозиції увійшли до виборчих комісій та діяли там чесно і фахово», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Це питання – одне з ключових, і на наступній зустрічі (робочої групи, сформованої 12 липня – УНІАН) ми будемо його детально розробляти. Тому ми і почали саме зараз. Якщо хтось вважає, що можна відсипатись до зими, то це неправильно», - наголосив голова політради «Нашої України».

Він вважає, що опозиція не має права програти у відстоюванні демократичного виборчого законодавства. «Парламентаризм як такий у нас вмирає, і люди, що засіли зараз у парламенті, взагалі втратили відчуття демократичних перетворень у державі. Роздрібненість опозиції, «тушки» і конституційний переворот призвели до знищення Верховної Ради як такої. Невже прийняття пенсійної реформи нікого ні в чому не переконало? Якщо програємо ще й виборчу систему, проект «Україна» можна закривати», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Саме тому, на його думку, опозиція має діяти спільно. «Об’єднання потрібне, і до цього можна буде дійти тільки через координацію зусиль, тільки через дію. Не у структурі шукати єдності, не вождя чергового знайти, а тільки через спільну справу – через захист виборчих прав громадян», - переконаний В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня відбулася ініційована В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ перша робоча зустріч представників опозиційних політичних сил, а також громадських організацій, з метою захисту вільного волевиявлення громадян України на виборах народних депутатів України у 2012 році.

Участь у зустрічі взяли представники партії «Наша Україна», Української народної партії, Конгресу українських націоналістів, Всеукраїнського об’єднання «Свобода», Партії Захисників Вітчизни, Української партії, УРП «Собор», РХП та Української соціал-демократичної партії.

Учасники зустрічі ухвалили рішення сформувати з повноважних представників цих політичних сил міжпартійний Комітет захисту чесних виборів, а також дві робочі групи.