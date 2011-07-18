Екс-мер Севастополя не зміг відмовитися від пропозиції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом №767 призначив Валерія САРАТОВА головою Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України (НКРРКП).

Про це йдеться в тексті документа, розміщеного на сайті Президента.

Згідно з документом, членами НКРРКП стали Сергій ДУНАЙЛО, Дмитро ГРИГОР’ЄВ, Валерій КАЛЬЧЕНКО, Юрій ХІВРІЧ.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ указами №766 і 765 звільнив В.КАЛЬЧЕНКА і С.ДУНАЙЛА з посади членів Національної комісії регулювання електроенергетики України.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня ц.р. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом звільнив В.САРАТОВА з посади голови Севастопольської міськдержадміністрації.

2 червня В.САРАТОВ заявляв про те, що відмовився від пропозиції створити і очолити Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України оперативно встановити економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це повідомив голова Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України Валерій САРАТОВ після зустрічі з Президентом України в Криму.

«Основне завдання: комунальні тарифи в Україні мають бути справедливими», - зауважив голова комісії.

«Тарифи не повинні залежати від стану справ у державі. Люди мають знати, за що платять, платити своєчасно. Але при цьому має бути забезпечено відповідну якість послуг», - наголосив голова Національної комісії.

За словами В.САРАТОВА, Президент визначив стислі терміни для розгортання повноцінної роботи Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг та аналізу чинних тарифів ЖКГ по всій країні. «Поставлені дуже жорсткі терміни. Президент сказав, що йдеться про вкрай важливе питання», - зазначив В.САРАТОВ.

Глава держави також доручив Національній комісії проводити спільну та узгоджену політику з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та визначити перспективи реформування галузі.

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Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обгрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів був прийнятий Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президента проект указу щодо створення НКРРКП.

1 червня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до початку вересня.

8 липня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України.