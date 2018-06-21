Тимошенко обрала нову тактику захисту?

Коли адвокат Сірий оголосив спіч, присутні в залі заплескали, Шкіряк вигукнув «браво», але Кірєєв не зміг цього пробачити й видалив його з зали суду... Тимошенко спілкувалася в “Твіттері”...

Cудовий день 18 липня в процесі над Юлією Тимошенко розпочався з того, що її нові захисники вкотре намагалися приступити до виконання своїх обов’язків. Нагадаємо, що 15 липня суд, очевидно, щоб прокурори в спокійній обстановці зачитали обвинувальний висновок, так і не дозволив адвокатам Миколі Сірому й Олександру Плахотнюку захищати ЮВ. А саму «підсудну» видалив з зали суду за «зневагу», яка начебто проявлялася в тому, що вона відмовлялася вставати, коли до неї звертався суддя Кірєєв.

Незважаючи на видалення Тимошенко за невставання, наступного дня вона й не думала виправлятися, більше того – взагалі вирішила мовчати… Щоправда, часом емоції переповнювали її, і ЮВ таки висловлювалася вголос щодо Кірєєва чи прокурорів.

Проте вона мовчала навіть тоді, коли треба було представити нових захисників. Це спробував зробити сам пан Сірий, та суддя Кірєєв не дозволив йому звернутися до суду. Він, мовляв, ніхто, його ще не допущено до участі в справі. Ще Кірєєв попросив Миколу Сірого не сидіти біля «підсудної» на місці адвоката, а зайняти місце в залі. Сірий послухався й просто став біля ЮВ – мовляв, послухався й зайняв місце в залі.

Депутат Власенко, який ще до обіду був захисником Тимошенко, вирішив зробити «заяву на дії головуючого»… Власне, навколо цього й закрутилася “сюжетна лінія” понеділкового судового засідання.

– Ви вступаєте в суперечку з головуючим, – емоційно сказав Кірєєв Власенкові.

– Боронь Боже, аби я суперечив головуючому, – демонстративно заперечував захисник.

Суддя попросив сісти Власенка, проте той відмовився. Мабуть, для судді Кірєєва тема сидіння-вставання перед ним стала доволі дражливою, бо він розцінив дії Власенка як такі, що «свідчать про явну зневагу до суду».

Власенко після кожної фрази судді емоційно виголошував заяви щодо дій головуючого. Перша, друга, третя... Дійшло до восьмої... Суддя розцінив це як ще більшу зневагу до суду, тому порушив питання про позбавлення Сергія Власенка права захищати Тимошенко.

Ніхто вже й не сумнівався, що таке рішення буде ухвалено...

Присутні почали гудіти, Тимошенко вигукнула слово «фашисти».

Суддя Кірєєв вирішив з’ясувати, кого мала на увазі ЮВ, та вона відмовилася відповідати. Власенко сказав, що це стосувалося його, а підсудна, за його словами, відмовляється відповідати судді відповідно до статті 263 КПК.

Суддя Кірєєв, однак, визнав пояснення Власенка «незрозумілими».

Суперечка тривала з півгодини, після чого Кірєєв пішов радитися, звідки повернувся з рішенням позбавити Сергія Власенка права захищати Тимошенко. Більше того, своєю постановою суддя Кірєєв, «з огляду на те, що депутат Власенко неодноразово висловлював зневагу до суду, затягував справу, порушував норми моралі», вирішив звернутися до комітету ВР з питань регламенту депутатської етики… На що присутні буквально зареготали. Також – до вищої атестаційної комісії, аби позбавити Власенка свідоцтва права адвокатської діяльності.

Крім того, Кірєєв знову заявив щодо порушення захистом норм моралі.

Власенко сказав, що готовий вибачитися в разі, якщо головуючий пошлеться на норму КПК, у якій прописано «зневажливе ставлення до суду», однак Кірєєв натомість відправив Власенка зайняти місце в залі суду (уже не як захисник). Коли Власенко намагався щось сказати з зали суду, Кірєєв постановив видалити його взагалі аж до кінця процесу.

Водночас “колишній” захисник у перервах забігав до ЮВ та інших адвокатів, вони весь час про щось перешіптувалися...

Потім Кірєєв знову став випитувати в Тимошенко, кого стосувалося її визначення «фашисти», та ЮВ йому не відповіла.

Тимошенко спробувала заявити про своїх захисників, Кірєєв спробував примусити її встати:

– Підсудна, ви до кого звертаєтеся? Якщо ви звертаєтеся до суду, то встаньте! – сказав він.

– Я не звертаюся до суду, я просто роблю заяву для присутніх про те, що моя заява про допуск захисників надійшла в канцелярію ще кілька днів тому, – не повертаючи голову в бік судді, відповіла вона.

Та раптом пані Тимошенко підвелася з місця й поклала, радше кинула, свою заяву про долучення захисників Кірєєву на стіл. Це судді, звісно, теж не сподобалося, і він попросив секретаря повернути заяву, бо “підсудна” її, мовляв, кинула.

Проте врешті Кірєєв таки допустив до справи адвокатів Сірого та Плахотнюка. Але міжнародних захисників не дозволив залучити, оскільки прокурори сказали, що їхні документи начебто не оформлені належно. Хоча за законом захисником може бути будь-яка особа, яку обере собі підсудний.

Нарешті перейшли до клопотань нових захисників. Перше стосувалося відводу судді. Заяву про відвід оголосив Микола Сірий, у якій викладено всю хронологію «порушень з боку суду» від 11 липня, тобто з моменту, коли ЮВ розірвала угоду з захисником Титаренком.

Сірий, зокрема, пригадав, що, розпочинаючи судове засідання 15 липня, суддя Кірєєв не з’ясував у ЮВ, чи запросила вона захисників на свій захист, а відразу перейшов до встановлення особи нового прокурора й цивільного позивача та допущення їх до справи

– Необхідно відзначити, що ніхто жодних заяв про це не робив. Суддя Кірєєв самостійно визначив, що у справі з’явився новий прокурор і також самостійно ініціював допуск цивільного позивача, довіреність якого знаходилася на столі головуючого. І ніхто не звертався з клопотанням приєднати цей документ до справи, тому виникає питання, яким чином цей документ потрапив до судді.

Він також пригадав, що перерва з 11 по 15 липня оголошувалася для того, щоб Тимошенко знайшла нових захисників, і ЮВ «шість разів розпочинала оголошувати свою заяву, але суддя Кірєєв перебивав Тимошенко, примушуючи її встати, тим самим перешкоджаючи зробити заяву про допуск адвокатів…»

У своїй заяві адвокат пригадав, що згідно з нормами КПК за неповагу до суду особу не видаляють з зали суду (стаття 272 КПК), а піддають адміністративній відповідальності.

Під час проголошення Сірим заяви про відвід судді Кірєєв дозволив собі кілька разів перебити адвоката, на що той сказав: коли захисник оголошує «правові позиції», ніхто не має права перебивати учасника процесу.

Проте Кірєєв знову перебив Сірого…

Адвокат вперто продовжував. Він нагадав суду, що порядок у залі можна порушити тільки дією, але жодним чином – бездіяльністю.

– Юлія Тимошенко, сидячи на місці, реалізує свої права у формі бездіяльності. Особа, проти якої висунуто кримінальне обвинувачення, має процесуальні відносини з іншими учасниками процесу, які ґрунтуються виключно на праві обвинуваченої на захист. Із права обвинуваченої на захист жодним чином не виводиться обов’язок, а тільки перелік прав, і ці права визначені в КПК. Жодного обов’язку для обвинуваченого КПК, Конституція України, міжнародні стандарти в галузі прав людини не передбачають, і це повинні знати юристи, бо за цим процесом стежить весь світ.

Отже, суддя Кірєєв не мав права видаляти Тимошенко за сидіння, бо сидіння – це бездія, а не дія, яка могла б якось образити суд.

– Вважаю дії судді Кірєєва, який 15 липня фактично не допустив захисників до участі в розгляді справи та незаконно видалив Юлію Тимошенко з зали засідання такими, що свідчать про його упередженість та необ’єктивність. Своїми діями суддя районного Печерського суду Кірєєв грубо порушує право Тимошенко на захист, а також перешкоджає правомірній діяльності захисників з надання правової допомоги. Суддя Кірєєв не належно використовує норми КПК, не посилаючись при цьому на матеріально правові підстави. До речі, і сьогодні суддя Кірєєв видалив Сергія Власенка з зали, не навівши жодної, підкреслюю, жодної матеріально-правової підстави. Маніпулювання нормами КПК, перекладання цих норм з одного абзацу в інший абзац не створює матеріально-правової підстави для застосування процесуальної дії. Виходячи з вищенаведеного, вважаю, що дії судді Кірєєва свідчать про його упередженість при розгляді справи, недостатньо високий рівень компетенції, викликають сумніви в його об’єктивності. Тому заявляю йому відвід.

Коли адвокат Сірий оголосив свій спіч (аудіо), присутні в залі заплескали, Зорян Шкіряк вигукнув «браво», але Кірєєв не зміг цього пробачити й видалив пана Шкіряка з зали суду. При цьому не одразу зміг розібратися, де ім’я, а де прізвище в «порушника»...

Звісно, Кірєєв не задовольнив клопотання Сірого.

...Якщо досі в залі вирували емоції, то зараз адвокати працюють у режимі, я б сказала, надмірно підкресленої люб’язності: захисники показово толерантно звертаються до суду. Звичайно, не приховуючи іронічності. Суддя поки що не знає як на це реагувати... Якщо Власенко й Титаренко – майже однолітки Кірєєва, то Сірий і Плахотнюк – солідні, чоловіки, у яких відчувається великий досвід за плечима. Коли адвокат розмовляє з Кірєєвим, то складається враження, що це досвідчений викладач говорить з поганим учнем. У Кірєєва традиційно сіпається брова…

Після незадоволення заяви колеги адвокат Плахотнюк зачитав свою, яка теж стосувалося відводу судді. Та суддя й цю не задовольнив, а прокурори взялися відбілювати Кірєєва, згадуючи його попередні вироки.

Сірий додав, що, примушуючи Тимошенко встати, суддя чинив на ЮВ тиск, тож було б «мудро вибачитися перед нею».

– Підсудна, ви підтримуєте заяву про відвід? – поцікавився Кірєєв у ЮВ.

– Гаряче підтримую. Більше того, вважаю, що суд перейшов усі межі беззаконня, – заявила Тимошенко.

– Підсудна, встаньте, коли ви звертаєтеся до суду.

– Я не звертаюся до суду, я відповідаю на запитання.

– Відповідати на запитання – це теж звернення до суду.

– Вважаю, що вам як судді не місце в суді. Вам треба буде відповідати за все, що ви тут робите.

Кірєєв почав читати мораль про необхідність вставання. Тимошенко взагалі відмовилася відповідати судді.

– Юлія Володимирівна відмовляється від будь-яких запитань судді, – сказав Плахотнюк.

– Вона цього не оголошувала, – дорікнув суддя.

– Вона може користуватися своїм правом за замовчуванням, – іронічно додав адвокат.

Плахотнюк також озвучив ще одне клопотання – щодо відновлення відеотрансляції з зали суду – і нагадав, що високопосадовці обіцяли забезпечити це.

– Підсудна, ви підтримуєте?

– Підтримую, бо процес треба вести відкрито, а не кулуарно...

Але заперечили прокурори, тому Кірєєв постановив нічого не відновлювати.

Також він не задовольнив клопотання нових захисників щодо належного терміну для ознайомлення зі справою. Вони просили два місяці, а отримали – три дні.

Коли Плахотнюк озвучував це клопотання, Кірєєв чомусь поцікавився в Тимошенко:

– Підсудна, що ви робите?

– Уважно слухаю свого захисника, – відповіла вона, не повертаючи голови, а сама щось активно набирала на iPad, мабуть, спілкувалася у «Твіттері».

Суд продовжиться 22 липня о 9-ій ранку.

Шоу маст гоу он?..

Оксана Климончук

Фото автора та УНІАН