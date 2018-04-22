Уже не Таврійські, але ще й не Київські?
За лаштунками, у мене сталося дежавю – Сердючку зустріли так само, як і Білана, тобто з вигуками “Ану відійшли всі!” До речі, охорони в нашої “зірки” більше... Репортаж
|Одинока пара глядачів на трибуні на фестивалі «Таврійські ігри»
Як би там не було, але звістку про київське явлення традиційно каховського фестивалю сприйняли неоднозначно – мешканці Каховки засумували, а кияни, звиклі до всього, мабуть, навіть і не здивувалися. Похвалитися величезною кількістю глядачів шістнадцяті “Таври” так і не змогли: – попри невисоку ціну на квитки – усього 25 гривень на день, – трибуни стадіону були майже порожні. Напередодні організатори заявляли, що очікують по 25 тисяч глядачів щодня, але такої кількості людей не вдалося зібрати навіть за два дні разом. Зате вкрили футбольне поле НСК “Олімпійський” спеціально закупленим покриттям – щоб уберегти від надто активних гостей.
|Семіраміда
На звук скаржилися також артисти, які себе не чули. Хоча змушені були співати “наживо”. Я, наприклад, відкрила для себе Гайтану – темношкіра українська співачка насправді вразила напрочуд сильним голосом. А ось ні “Авіаторів”, ні “Алібі” якось і не розчула…
|Наталія Могилевська під час виступу на фестивалі «Таврійські ігри»
Закордонними гостями першого дня фестивалю стали російські зірки Валерій Меладзе й Діма Білан. Шкода, але виступу Меладзе я так і не побачила – через, довгі пошуки в районі стадіону, перепрошую, біотуалету… Маленький прорахунок організаторів – на таку кількість гостей убиралень потрібно все-таки більше.
|Діма Білан
Другий день “Таврійських” ознаменувався – на щастя! – дещо кращим звучанням та трохи більшою кількістю глядачів, які кілька перших годин відверто нудьгували й чомусь не реагували на таких зірок, як Марта, AnGel, Міка Ньютон, “НеАнгели”… Спробувала врятувати ситуацію Світлана Лобода – завдяки шкіряному вбранню, яке майже нічого в співачці не приховувало, – і можна вважати, що їй це майже вдалося. А потім Світлана ще й скаржилася, що, мовляв, саунд-чеку в неї не було, тож на сцені вона сама себе не чула. З такими зовнішніми даними ніби хтось її там слухав?..
|Тіна Кароль
Свято на шістнадцятих “Таврійських” відчулося лише з появою на сцені хуліганів з “Дискотеки Аварія”. Під знайомі веселі мотивчики глядачі нарешті розтанцювалися, чому немало сприяли коментарі та заклики самих “аварійців”. Найбільше оживився танцмайданчик, коли музиканти почали шукати в перших рядах собі “партнерок” – дівчат, які б у пісні “Малинки” змогли замінити Жанну Фріске. Журналісти тут же пригадали, як широко анонсувалася участь у цій “афері” нової української секс-бомби Насті Каменських… Замість Жанни й Насті “аварійці” витягли на сцену кількох прихильниць, яких добирали за звичним принципом – типу, “хто там у міні-спідниці?” або ж “чи є тут у когось четвертий розмір?” (цитати дослівні!).
Естафету від “Дискотеки Аварії” перехопила наша Вєрка Сердючка. “Найпровокативніша пісня сезону!” – оголосила артистка й змусила весь стадіон танцювати під свій “єврохіт”. Згодом на сцені з’явилася й незмінна Вєрчина мама. А вже потім, за лаштунками, у мене сталося дежавю – Сердючку зустріли так само, як і Білана, тобто з вигуками “Ану відійшли всі!” До речі, охорони в нашої “зірки” більше. Чим і пишаємось.
Закривав “Таврійські ігри” канадський K-Maro. Темношкірий красунчик, до речі, зізнався на прес-конференції, що вподобав собі українських дівчат. У Києві він та його команда оглядали цікаві місця та… пили горілку. Ось така канадська безпосередність. А виступати після Сердючки навіть K-Maro було важко – натанцьовані глядачі сприймали канадця не те щоб і погано, а якось мляво.
|Валерій Меладзе
Але тим і цікаві були “Таври”, що не були схожі на інші фестивалі чи святкування. Тепер же, здається, усе добре, практично все на високому рівні, але…“це не Таврійські ігри”. Тому й шкода, що найяскравішим моментом музичного свята цього року став усього лише величезний феєрверк.
Тетяна Данилова