У Львові до Партії регіонів долучилися Наша Україна і Фронт змін

Резолюцію міської ради Львова щодо засудження дій із політичного переслідування лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, крім депутатів міськради від Партії регіонів, не підтримали також представники партій «Наша Україна» та «Фронт Змін».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Львові заявив депутат Львівської міської ради Андрій БІЛОУС.

Він повідомив, що за ухвалення резолюції проголосували 49 із 90 депутатів міськради.

«Ухвалене рішення стало наслідком того, що всі політичні сили, які його підтримали, відкинули політичні амбіції і поставили інтереси демократії й захисту прав вище за особисті», - наголосив А.БІЛОУС.

Він також висловив сподівання, що депутати інших міських та обласних рад підтримають ініціативу Львівської міськради.

Водночас, політичний експерт Павло БУЛГАК назвав помилкою рішення представників «Фронту Змін» не підтримувати резолюцію про незгоду з переслідуванням опозиції в Україні.

«Позиція львівських соратників ЯЦЕНЮКА свідчить у кращому випадку про політичну короткозорість і нездатність піднестися над вузькопартійними інтересами. У гіршому - підтверджує підозри тих, хто вважає, що ЯЦЕНЮК є декоративною опозицією, до якої прихильна Адміністрація Президента, і це у них навзаєм», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, учора, 20 липня, депутати Львіської міськради висловили глибоке занепокоєння та повну незгоду з політичними процесами, що відбуваються в Україні.

Вони вважають, влада використовує суди для боротьби з політичними опонентами.

«Уся країна є свідком жорстокої політичної розправи над одним із лідерів суспільної довіри Юлією ТИМОШЕНКО. Цинічний спосіб провадження судового процесу, у якому ТИМОШЕНКО фактично позбавлена свого конституційного права повноцінно захищати себе, викликає справедливе обурення українців та світового співтовариства», - зокрема зазначалось у резолюції Львівської міськради.