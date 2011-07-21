Експерт застерігає ЄС від «грубої помилки» у відносинах з Україною

Європейський Союз не повинен будувати свої відносини з Україною через призму «справи ТИМОШЕНКО».

Таку думку висловила політичний аналітик з питань політики Східного сусідства ЄС, Росії, Туреччини та питань Євразії Європейського центру політики (Брюссель, Бельгія) Аманда ПОЛ у коментарі, опублікованому у газеті "The Financial Times" у четвер, 21 липня.

Зокрема, аналітик прокоментувала редакційну статтю видання: „Україна має власний ЮКОС” від 20 липня, відзначивши, що для Європейського Союзу було б «грубою стратегічною помилкою будувати свої відносини з Україною через призму суду над колишнім прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО».

На її переконання, у разі припинення переговорів щодо угоди про асоціацію та глибоку і всеосяжну вільну торгівлю ЄС ризикуватиме не лише своїми відносинами з найважливішою країною його «Східного партнерства», але й ефективністю самої політики «Східного сусідства».

Вона висловила жаль, що певні політики та політичні групи в ЄС, що або наближені до Блоку Юлії Тимошенко, або відкидають саму ідею надання Україні перспективи членства в Євросоюзі, просто використовують справу Ю.ТИМОШЕНКО, аби саботувати зусилля України для продовження інтеграції до ЄС. За її словами, робота у цьому напрямі прискорилася саме після обрання Президентом України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«І хоча пан ЯНУКОВИЧ геть нічого не виграв від послідовного переслідування пані ТИМОШЕНКО, ЄС не може брати на себе роль трибуналу. Україна далека від ідеалу, але при цьому вона взяла на себе зобов’язання, подібні до тих, які вимагають від кандидатів на членство в Євросоюзі, не отримуючи при цьому аналогічної допомоги від нього», - наголосила А.ПОЛ.

На думку аналітика, зважаючи на те, що історично створення зони вільної торгівлі є першим основоположним елементом інтеграції до ЄС, укладення та виконання угоди про глибоку та всеосяжну вільну торгівлю суттєво посилить зв’язки між Україною та ЄС. «Це надасть ЄС більше важелів впливу на Україну, в той час як відповідні реформи знизять рівень корупції, а також зміцнять верховенство права та демократію», - зауважила вона.

Як повідомлялось, вчора британська газета "The Financial Times" розмістила редакційну статтю "Українська "справа ЮКОСа".

"Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА справедливо обвинувачують у тому, що, перемігши 18 місяців тому на виборах, він почав створювати м`який варіант путінської системи. Він сконцентрував у своїх руках владу й затикає рот ЗМІ. Продовжуючи аналогію, варто зазначити, що в нього з`явилася й власна справа ЮКОСа", - писала газета.

"На відміну від Росії. в Києві судять не олігарха-мільярдера, як Михайло ХОДОРКОВСЬКИЙ, а колишнього прем`єра й лідера Помаранчевої революції Юлію ТИМОШЕНКО", - зауважувало видання.

"Як і в Росії, в Україні політики й підприємці рідко бувають біліші за сніг - скоріше, мова йде про різні відтінки сірого. Тому кримінальне переслідування й ТИМОШЕНКО, й ХОДОРКОВСЬКОГО виглядає виборчим правосуддям і політично мотивованими спробами нейтралізувати супротивника", - відзначає газета.

Видання також додає, що влада намагається пояснити те, що відбувається, боротьбою з корупцією. Однак, "незважаючи на безліч слідчих дій, те обвинувачення, що пред`явлене ТИМОШЕНКО й потенційно загрожує їй 10 роками позбавлення волі, украй сумнівне".