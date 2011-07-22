У Донецьку суд зупинив процес ліквідації україномовної школи

Донецький апеляційний адміністративний суд відмовив міській раді в апеляції і підтвердив законність рішення Ворошиловського районного суду про зупинення процесу ліквідації україномовної загальноосвітньої школи №111.

Таку ухвалу суд виніс сьогодні, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної організації партії «Фронт Змін».

Згідно з повідомленням, сьогодні закінчилося засідання Донецького апеляційного адміністративного суду, на якому розглядалася апеляційна скарга міськради на ухвалу Ворошиловського райсуду, якою було призупинено рішення міськради про ліквідацію школи №111.

У засіданні взяли участь представники Донецької міської ради, позивач – мати учня школи №111 Ірина КРУГЛОВА і її адвокати – юристи юридичного департаменту партії «Фронт Змін».

І.КРУГЛОВА 23 травня звернулася до суду з позовом проти Донецької міської ради і зажадала відмінити рішення сесії про ліквідацію школи №111.

Суд розглянув позов і 27 травня, «керуючись ст.117 ч.1 КАС України», ухвалив «зупинити дію рішення Донецької міської ради від 15.04.2011 р. про ліквідацію загальноосвітньої школи №111».

У відповідь міськрада подала апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Рішення апеляційного адмінсуду Донецька остаточне і оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня депутати Донецької міськради, попри протести батьків, прийняли рішення про закриття трьох загальноосвітніх шкіл - №№ 111, 121 і 154.

19 квітня із заявою до прокурора Донецька Олександра ОЛЬМЕЗОВА звернулися батьки учнів україномовної школи №111 з проханням відмінити рішення міськради про закриття навчального закладу.

Прокуратура Донецька винесла дві протилежні ухвали про законність ліквідації школи, видавши відповідні відповіді на запити народного депутата Арсенія ЯЦЕНЮКА і на запити батьків учнів школи І.КРУГЛОВОЇ, Наталії ХАЛАНСЬКОЇ і Наталії СТАДНИК.

4 травня прокуратура Донецька опротестувала рішення сесії Донецької міськради від 15 квітня про ліквідацію школи №111, а вже 6 травня заявила про законність даного рішення сесії міськради.

У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».