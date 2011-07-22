Тимошенко пішла, але обіцяла повернутися

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО після оголошення перерви до 21.00 у судовому розгляді її кримінальної справи залишила будівлю суду, але планує повернутися для участі у продовженні засідання суду після перерви, о 21.00 .

Про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила кореспонденту УНІАН, залишаючи приміщення суду.

«Я обов’язково повернуся. Ще невідомо, чим усе це сьогодні завершиться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Проте приміщення Печерського районного суду м. Києва вже закрито. Водночас, судова міліція пообіцяла, що журналісти, які були зареєстровані для висвітлення судового засідання зранку, матимуть змогу повернутися до зали суду о 20.50.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 липня, близько 19 години у судовому розгляді кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень під час підписання щодо газових угод 2009 року оголошено перерву до 21.00 для розгляду заявленого її захистом клопотання про закриття справи.

Сьогодні, у п’ятницю, згідно з розкладом, Печерський райсуд працює з 8.00 до 15.45.