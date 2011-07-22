Королевська: влада може примусити фермерів вирощувати банани

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА не виключає, що уряд може змусити українських селян вирощувати банани.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Комітету ВР, Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала під час відвідування фермерського господарства «Добробут» у Дніпропетровській області. Під час зустрічі, в якій взяли участь представники фермерських господарств Софіївського району Дніпропетровської області, селяни розповіли народному депутатові про стан справ у сільському господарстві і продемонстрували поле гречки, яка була посіяна під тиском уряду.

На думку голови селянсько-фермерського господарства «Добробут», досвідченого агронома Анатолія КУЛІША, питання гречки в нашій країні з економічного стало політичним. Він розповів, що всім фермерам нав`язали норму посіву цієї культури, незважаючи на те, що Дніпропетровська область погано пристосована для вирощування гречки. У результаті фермери змушені йти на явні збитки, оскільки в цьому регіоні неможливо одержати добрий урожай цієї культури. «Не можна змушувати сіяти гречку, там, де вона не родить. У селі говорять: жінку обдуриш - і вона народить, а землю обдурити не можна», - кажуть фермери.

У відповідь Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила: «Якщо раптом у країні закінчаться банани, то можна чекати від уряду наказу вирощувати банани в Україні. Не можна доводити планування розвитку агропромислового комплексу до абсурду. Є природні зони, в кожній з яких дають найвищу врожайність ті чи інші культури. Ось на це і треба орієнтуватися, як це робили наші предки».

На зустрічі з главою Комітету Верховної Ради фермери також висловили занепокоєння з приводу продажу сільськогосподарських земель у майбутньому. Вони виступили категорично проти безконтрольного продажу землі і звернулися до народного депутата з проханням не допустити розпродажу останнього багатства країни. «Продаж землі – антинародна акція, спрямована на знищення українського народу», - заявив фермер А.КУЛІШ.

Н.КОРОЛЕВСЬКА поінформувала селян про свої плани створити при Верховній Раді Палату фермерів з метою розробки такого законодавства в агропромисловому секторі, яке б враховувало реалії сьогоднішнього українського села. Вона запросила фермерів Дніпропетровщини взяти активну участь у розробці законодавчих актів у парламенті.

Як нагадує прес-служба, 19-20 липня Н.КОРОЛЕВСЬКА перебувала з робочою поїздкою в Дніпропетровську і Кривому Розі, де провела Форуми людей діла, взяла участь у роботі Першого з`їзду підприємців Дніпропетровської області, провела низку робочих зустрічей з керівництвом області і міста, зустрілася з керівниками профспілкових організацій гірників і металургів, а також відвідала фермерське господарство.