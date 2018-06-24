Віхи тижня. Лакмусовий Волга, стривожений Азаров, жертовна Герман

Затримання глави Держфінпослуг Василя Волги за звинуваченням в отриманні хабара в особливо крупних розмірах трохи струсило український політикум. Ганна Герман зізналася, що була ініціатором відміни параду на честь Дня Незалежності. Микола Азаров попереджає про можливу кризу якраз після того, як державний борг України досяг рекордних розмірів.

Герман лягла на амбразуру. Громадської думки

Поки Віктор Янукович в генсеківській манері приймає рапорти губернаторів про зібраний урожай (для повноти картини не вистачає тільки снопів зі стрічками в президентському кабінеті, але охорона після відомого інциденту з вінком в Парку Слави чинила опір аграрній самодіяльності), Ганна Герман визнала, що саме вона була ініціатором відміни військового параду 24 серпня. Президентський радник вважає, що негоже Україні брязкати зброєю в двадцяту річницю своєї незалежності, а заощаджені близько 200 мільйонів гривень можна пустити на важливіші витрати. Про доцільність проведення параду ще сперечатимуться, але вибірковість команди Януковичав питанні скорочення витраточевидна.

Азаров проти боргів

Стурбований фінансовим станом України і Микола Азаров. Прем`єр, що повернувся з відпустки, якого глава держави заочно готував до рандеву з російським колегою Володимиром Путіним, закликав відмовитися від зовнішніх запозичень або хоч би максимально їх скоротити. Дуже своєчасне рішення, якщо врахувати, що український державний борг виріс до 60,2 мільярдів доларів. Мабуть, у відпустці Микола Янович періодично знайомився з новинами зі США, де президент Обама не міг домовитися про підвищення стелі держборгу з лідерами конгресу, які представляють Республіканську партію. Гривня, як відомо, прив`язана до долара, і можливі заокеанські потрясіння можуть мати не тільки моральний ефект для вітчизняної економіки.

Відзначимо, що Микола Азаров здійснив іще один вчинок, особисто давши старт модернізації української газотранспортної системи. Не добившись взаєморозуміння від Європейського Союзу і Росії в питаннях фінансування оновлення «труби», Україна вирішила самостійно провести її модернізацію, причому збирається здійснити її в найкоротші терміни. За великим рахунком уряд Азарова продовжує партизанську війну з «Газпромом», відмовляючись поступитися Росії контролем над українською ГТС і не реагуючи на різноманітні методи тиску.

Нове призначення Волги

Василь Волга, який відзначався при перебуванні народним депутатом помітною схильністю до епатажу, і який став за квотою комуністів главою Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, опинився в Лук’янівському СІЗО. Йому і ще трьом співробітникам Держфінпослуг інкримінують здирство хабара в півмільйона доларів за виведення тимчасового керівника з одного з кредитних союзів.

З одного боку, громадськості можна тріумфувати: високопоставленого корупціонер викрито і схоплено за руку. Говорити про причетність Волги до опозиційних сил складно. З іншого – звертає на себе увагу той факт, що Волга був одним з небагатьох чиновників, що не володіють партійним квитком «регіоналів», при цьому займав дуже хлібне місце. Нескладно здогадатися, що після його неминучого звільнення (для цього необов`язково чекати навіть завершення слідства) комісію очолить хтось із «донецьких». У Василя Олександровича, мабуть, одна надія: раптом комуністи напередодні парламентських виборів піднімуть його ім`я на щит як жертву політичних репресій. Ось тільки перший секретар КПУ Петро Симоненко добре відомий своїм умінням опонувати владі в безпечних для себе умовах і не висовуватися заради союзників.

Кузьмін не спить

Перший заступник Віктора Пшонки Ренат Кузьмін, який залишився на господарстві в Генпрокуратурі, постарався використати брифінг, присвячений затриманню Волги, для викриття лідерів опозиції. Тимчасово виконуючий обов`язки генпрокурора публічно знайшов корисливі мотиви в діях Юрія Луценка і Юлії Тимошенко. Правда, прописка в однокімнатній квартирі, яку отримав особистий водій, виглядає дуже слабким аргументом для повномасштабного переслідування екс-міністра внутрішніх справ. Якщо з такою пристрастю підійти до дій всіх чиновників, то вже завтра нових управлінців Україні доведеться імпортувати.

Юлію Тимошенко Кузьмін постарався спантеличити матеріалами, одержаними зі США у справі Лазаренка. Павло Іванович, безумовно, залишив яскравий слід у політичній кар`єрі Юлії Володимирівни, але навряд чи мав безпосереднє відношення до газових угод, які прем`єри Росії і України підписали в січні 2009 року. Прагнення влади обчіпляти лідера «Батьківщини» звинуваченнями і кримінальними справами так само очевидне, як і її готовність використовувати зал Печерського суду як трибуну для монологів на політичну тему. Тимошенко помітно надихнулася значним падінням популярності Януковича і спробує взяти реванш не пізніше, ніж восени 2012 року. Поки ж її основне завдання – не позбутися свободи і можливості робити резонансні заяви.

Євген Магда