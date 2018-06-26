Суд над ЮВТ: його честі судді Кірєєву протиставили інтелект

Комедія в тому, що високий суд і Генпрокуратура виглядають іноді абсолютним сміховиськом на тлі інтелектуального перевершуючого їх захисту ЮВТ...

Юлія Тимошенко називала це засідання Печерського суду, в якому слухалася її справа, фарсом. Хоча за жанром це, радше, трагікомедія. Трагедія полягає в тому, що цей чи не головний судовий процес країни дедалі більше набуває рис вульгарного шоу. Комедія в тому, що високий суд і Генпрокуратура мають вигляд абсолютного посміховиська на тлі інтелектуальної переваги захисту ЮВТ.

Почнемо по порядку. Біля Печерського суду - два табори. Антитимошенківський мітинг декорований як легка версія концтабору. На чорних сітках, якими огорнули мітинг, прикріплені білі слогани, що таврують Тимошенко. Ось запам`ятала один: «Луї Віттон - обличчя української опозиції». Їх неприйняття віттона зрозуміло. Ті, хто, взувши страусячі туфлі, ходить по великому в золоту вазу і миє руки із золотого лебедя, не любить французьких дизайнерів. Не по-нашому це якось. Антитимошенківці стоять хоч і рідко, але стрункими рядами, помахують плакатами і слухають пісні про необхідність змін. Тимошенківці з мітингу підтримки, хто - в банданах з сердечками і принтом «Юля», хто - у футболках «Юля», по-своєму веселяться. Слухають мітинг, їм із затримкою в десять хвилин через динаміки переказують, що відбувається в суді. Вони хрестять у бік своїх супротивників або, дуркуючи, немов зображаючи межигірських лебедів, вдають, що пливуть назустріч антитимошенківцям. Пресі в зал суду доступ практично вільний. Камери до суду не пускають, але друковані та інтернет-ЗМІ, прийшовши заздалегідь, до залу потраплять гарантовано.

Перед засіданням секретар суду викладає на стіл Кірєєва томи з матеріалами справи. Це цілі стоси збірок, загалом п`ять тисяч сторінок. Юлію Тимошенко присутні в суді зустрічають стоячи, суддю Кірєєва стоячи зустрічає сторона звинувачення.

Це третє засідання, після того, як до команди захисту були залучені нові юристи Микола Сірий і Олександр Плахотнюк. Попередній захисник ЮВТ Сергій Власенко теж подавав у суді клопотання. Але ці перетворили кожне з клопотань на маленьку юридичну повість і зробили з цього цілу низку витончених перформенсів. Артистизм і креативність - це додаткові важелі захисту в ситуаціях, де юридичній логіці протистоїть телефонне право. Перше клопотання захисту про перенесення слухання у зв`язку з відсутністю другого адвоката Олександра Плахотнюка (він вранці був зайнятий в іншому суді і повідомив про це наперед) було відхилене. ЮВТ знову не встала на звернення судді, а прокурор Лілія Фролова вирішила на додаток наябедити Кирєєву і, продемонструвавши стопку паперів, сказала, що в неї в руках тимошенківські неповажні вислови в «Твіттері». Кірєєв жадібно взяв папери, цікавлячись, чи готовий захист ознайомитися.

Звичайно, захист хотів ознайомитися. Микола Сірий, як він сам про себе сказав, викладач, який навчив тисячі юристів (і, судячи з усього, знає, як працювати з аудиторією), попросив можливість ознайомитися з клопотанням вголос. І аудиторія ще сорок хвилин слухала, як саме Тимошенко кривдила Кірєєва в «Твіттері». Сірий з почуттям і розстановкою зачитував всі вислови Тимошенко про «маріонетку в мантії», про «Феміду з пачкою грошей в одній руці і телефоном спецзв`язку в іншій», про те, що її собаки, напевно, теж під арештом, як і майно, про те, що одиницею корумпованості варто призначити міру в «один Кірєєв». Суддя слухав. Присутні давилися від сміху. До того ж передбачлива прокурор Фролова навіщось роздрукувала це в двох екземплярах, тому захисник зачитував усе це двічі.

Безневинно ознайомившись з висловами, захисник все-таки не вважав, що це потрібно залучати до матеріалів справи, наперед не вивчивши, звідки джерело цих повідомлення. Щоправда, сама Юлія Володимирівна запиратися не стала, визнавши, що це все її слова.

Не менш захоплива була дискусія на тему: чи треба зменшувати кількість «грифонів» у залі суду (представники охоронного спецпідрозділу), про що знову заявив клопотання адвокат. «Приберіть символи поліцейської держави, озброєних до зубів грифонівців», - просив адвокат, додаючи, що міліціонер, який стоїть за його спиною, перешкоджає здійсненню адвокатської діяльності. Грифонівців не прибрали, але ще півгодини в залі суду про це розмовляли.

Впродовж слухання прозвучало багато різних історій, упакованих в клопотання і заяви захисту, зрозуміло. То адвокат розповів, що біля його будинку ходять люди, які збирають дані про нього і перешкоджають здійсненню професійної діяльності. То прозвучало клопотання - закрити кримінальну справу за газовими угодами у зв`язку з відсутністю події злочину. Розповівши про те, як здійснюється звинувачення в європейській судовій системі, захисник зазначив, що в цій ситуації відсутні кримінально-процесуальні засоби доказів, які підтверджували б або спростовували набір можливих незаконних дій, які зробила Тимошенко, перебуваючи на посаді прем`єр-міністра.

- У чому подія злочину? У чому злочинні наслідки? Суддя не повинен бути агентом звинувачення, поясніть, що складало мотив, намір, - обгрунтовував вимогу про закриття кримінальної справи проти Тимошенко захисник Микола Сірий. - Вкажіть на подію злочини або на ті норми акту або закону, порушеного Тимошенко, в яких містилися б ознаки злочину. Інакше обвинувальний висновок лише гіпотетичне дуже абстрактне припущення. У ньому немає опису події злочину, немає мотиву.

- Щось не так, ваша честь? - співчутливо питав захисник суддю, перед тим запакувавши в клопотання юридичну лекцію з поясненням, з чого має складатися звинувачення і чому обвинувальний висновок загалом не дає відповіді, а чи була подія злочину. - Може, я говорю надто голосно?

- Це все? - зацьковано питав суддя Кирєєв. Його бентежило не те, що представник захисту говорив голосно. А скоріше, власна нездатність вести професійну дискусію. Його честь Родіон Кірєєв в принципі не висловлюється складними реченнями. Родіон Кірєєв кілька разів переривав засідання, забирався в дорадчу кімнату, де розглядав клопотання. Звідти він повертався, чимось або кимось підбадьорений, проте його сміливості духу вистачало на десять хвилин. Потім на його обличчі з`являлися ознаки нервового тіку, він зривався на крик, він не витягував цей процес суто психологічно.

- Що ви кричите? - відреагував на його обурення депутат Андрій Сенченко. (І був негайно видалений із залу).

- Я буду свідком на суді проти вас, - пообіцяв Сенченко.

Та й аудиторія, задля справедливості треба сказати, явно поводилася провокативно. Дружний гул, аплодисменти захисту, телефонні дзвінки.

Важко, напевно, вести процес, коли тебе підтримує лише сторона звинувачення.

Той, хто хотів влаштувати зразково-показовий процесу на тему «погані газові контракти», в результаті виявився учасником зовсім іншого шоу під назвою «політична розправа над опозицією». У цьому спектаклі навіть рівно налаштовані глядачі були поглинені професійним талантом захисту.

Останнім етапом засідання було клопотання про перенесення засідання на місяць і двадцять п`ять днів для ознайомлення з матеріалами справи. Це клопотання (так само, як і клопотання про відведення Кірєєва) зачитувалося, напевно, тричі. Кажучи про фізично граничні можливості людини, суду пояснювали, що п`ять тисяч сторінок не прочитаєш швидко. (Нагадаємо, що Власенко давали на ознайомлення десять днів, і це досвідчені адвокати в розмові з автором цих рядків вважали дуже маленьким терміном). У нової юркоманди Тимошенко з вихідними на ознайомлення справи було три дні.

- Куди поспішає звинувачення? - питав Олександр Плахотнюк, що приєднався до слідства. - Якщо суд зацікавлений в істині, чому не дати нам час?

Захист наполягав на перерві, говорив, що прочитання однієї сторінки займає не менше трьох хвилин. Але прокурор і суддя були непохитні. У цій відмові і виявився головний намір і оскал влади. Це нелюдські умови, і прочитання матеріалів у такому темпі - нереальне завдання. Це розуміли всі.

Суддя багато разів ішов в дорадчу кімнату, радитися сам з собою. Депутати покрикували йому туди «Ганьба». Але свій гнів він зігнав на нардепові Юрію Прокопчуку, який на останньому засіданні «висловив неповагу до суду», назвавши те, що відбувається, ганьбою. «Грифон» за рішенням суду виводив Прокопчука з боєм. Засідання закінчилося.

Ніколи не думала, що інтелектуальні дебати можуть бути такими виснажливими. Думаю, що стійкості і журналістам, і нардепам додавало усвідомлення того, що цей суд може змінити долю країни.

Наприкінці я вирішила поговорити з народними депутатами.

- Скажіть, який сенс затягувати процес? Виглядають виступи захисту переконливо, але ви розумієте, що вам хоч і симпатизують, але все одно розуміють, що ви затягуєте.

- Усі клопотання, усі заявлені деталі важливі для майбутнього Європейського суду, - відповів Андрій Сенченко.

Інші мої співрозмовники, прихильники БЮТ, які відмовилися представитися, сказали, що блокувати цей процес - єдине правильне рішення, щоб протриматися тут до осені, коли будуть виконані всі процедури в Європейському суді, коли повернуться з відпусток європейські політики. Їх мета - протриматися до осені.

Ще один день вистояли.

Олена Мігачова

Фото УНІАН