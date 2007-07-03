На дострокових виборах політики витратять на телерекламу від 20 до 40 млн. дол.

За три місяці, що залишилися до дострокових парламентських виборів, за оцінками експертів, кожна велика політична партія витратить від 20 до 40 мільйонів доларів на телевізійну рекламу.

Якщо порівнювати з попередніми кампаніями, то агітпродукція в ЗМІ вже подорожчала на 20%, повідомляє канал НТН.

Медіа-експерт Отар ДОВЖЕНКО додає, у серпні такого телепродукту стане, щонайменше, удвічі більше, і буде коштувати він значно дорожче.

"Реклама буде більш жорсткою, і всі технічні кандидати і малоймовірні якісь кандидати на проходження у Верховну Раду витрачатися вже не будуть", - цитує О.ДОВЖЕНКА “Українська правда”.

Відповідно до прайсу одного з усеукраїнських телевізійних каналів, секунда в прайм-тайм для політиків буде коштувати майже 300 доларів. У середньому, рекламний ролик триває близько 20-30 секунд, і за день їх крутять, щонайменше, близько десяти разів.

"Оскільки кампанія буде короткою, дуже багато уваги партії приділять саме телевізійній рекламі. І, я думаю, до половини виборчих бюджетів будуть направлятися на телевізійну рекламу. Мова йде про десятки мільйонів доларів, це може бути 30, 40, 50", - вважає представник Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО.