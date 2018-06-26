Луценка судять за виконання указу президента?

Екс-міністра звинувачують у пишному святкуванні Дня міліції, у якому брав участь Президент... Свої професійні свята продовжують гучно відзначати і СБУ, і медики, і нафтовики...

Сьогодні сповнюється 7 місяців від дня арешту екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. На час закриття останнього судового засідання 19 липня сторона обвинувачення оголосила 118 сторінок із майже 300 обвинувального висновку в кримінальній справі колишнього головного міліціянта. Прокурори зупинилися на порушеннях при організації святкування річниць міліції у 2008-2009 роках.

Ми спробували з’ясувати, чи може організація концерту довести до в’язниці і як відзначали Дні міліції за інших українських міністрів.

“Наруга над міліцією”

Суть висунутих звинувачень Луценку з приводу святкування професійного свята зводиться до того, що він на порушення постанови Кабміну від 22 жовтня 2008 року "Про економію бюджетних коштів, передбачених на утримання органів державної влади та інших державних органів", орендував Національний палац "Україна" на День міліції у 2008 і 2009 роках, тим самим “завдавши збитків державі”.

– Там ідеться про суму в 607 тисяч гривень, – розповідає УНІАН адвокат Луценка Ігор Фомін. – Вона складається с двох сум по 300 тисяч – це оренда палацу “Україна” у 2008 і 2009 роках. Ще 7 тисяч – це гроші на квіти, медалі, бензин.

– Головне, що в Луценка й міністерства грошей же немає, – обурюється народний депутат Геннадій Москаль. – Гроші знаходяться в Державному казначействі України. Основне завдання Держказначейства – не допустити нецільового використання бюджетних коштів. Казначейство все пропустило, дало відповідь, що жодних порушень не було. 300 тисяч грн. було перераховано держпідприємству “Палац “Україна”, яке є структурним підрозділом Державного управління справами. Тобто гроші з однієї державної кишені пішли в іншу державну кишеню. Від цього ж вони не зникли з держави, не вийшли в офшори. Якби вони пішли якійсь комерційній фірмі, яка б проводила феєрверки і якісь забави, але ж цього нічого не було. Заплатили підлеглим Ющенка. Це наруга не над Луценком, а над всією міліцією України. І після цього міліція України буде колись за цю владу голосувати?

Нагадаємо, у постанові Кабінету міністрів №943 останнім пунктом зазначено: “Припинити з 1 листопада 2008 року використання бюджетних коштів для проведення святкових заходів (за винятком централізованих заходів Міністерства культури і туризму) і друкування продукції, не пов`язаної з виконанням завдань і функцій органів державної влади та інших державних органів”.

Водночас указ президента 1992 року, підписаний Леонідом Кравчуком, про професійне свято міліціонерів, ніхто не скасовував. “У День міліції у містах Києві, Сімферополі, Севастополі, обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування проводити урочисті заходи”, – ідеться у другому пункті цього указу.

– Указ президента за своєю ієрархією стоїть вище, ніж постанова Кабміну. Тобто має більшу правову силу, і неможливо постановою Кабміну скасувати указ президента, – наголошує адвокат Луценка. – Слово “святкування” не має відношення до цих подій. Професійне свято – то є офіційна подія, урочиста, на якій президент нагороджує людей, там присутні вищі посадові особи держави. Луценко виконав указ президента. Хіба за це можна притягати людину до кримінальної відповідальності? Наша позиція в цій частині обвинувачення – воно загалом надумане і не має під собою ніяких підстав

За словами Москаля, захисники пана Луценка перекопали всі нормативно-правові акти та закони й таки не знайшли визначення, що таке “святкові заходи за бюджетні кошти”.

– До Дня міліції справді проводилися на державному рівні урочисті заходи з виконанням Державного гімну за участі президента України у 2008 році. Це вже у 2009-му році Ющенко був на нас ображений і не прийшов, а у 2008-му він був, чмокав зі сцени, вручав квіти, давав державні нагороди). Усі міністри, усе керівництво прокуратури на чолі з Медведьком було на святкуванні. Люди добрі, ви що не бачили, що йдете на “незаконне зібрання”? А як воно може бути незаконним, якщо воно передбачено указом президента, який ніким ні оскаржено, адміністративним судом не скасовано, не суперечить Конституції України?.. За їхньою логікою можна й похорон віднести до святкових заходів. А чому ні? Оркестр був? Був. Церковний хор був? Був. Співали? Співали. Поминки були? Були. В обвинувальному висновку напишемо “фуршет” замість поминок…

Сам Луценко звинувачення в “незаконному святкуванні” Дня міліції назвав плювком 300 тисячам українських міліціонерів і 500 тисячам ветеранів правоохоронних органів.

“Отже, міністр внутрішніх справ, який підписав план та розпорядження про проведення урочистих заходів до Дня міліції, “злочинно запланував” виступи Верховного Головнокомандувача – президента країни, прем’єр-міністра та голови Верховної Ради України, які підбили підсумки роботи МВС, поставили нові завдання та нагородили державними й відомчими нагородами… Пояснення, що профінансовані з бюджету урочисті заходи за участю вищих посадових осіб та міжнародних делегацій не мають нічого спільного з безкоштовним для бюджету урочистим концертом і трансляцією по телебаченню – не допомогли. Порахували в збитки, завдані державі, навіть вартість нагород та квітів удовам загиблих міліціонерів, а також вартість панахиди з ветеранами Чорнобиля весною 2009 року! Як пояснити керівникам МВС Росії, Грузії Польщі, Білорусі, Молдови, Словаччини, Румунії, що вони, покладаючи вінки до пам’ятника загиблим міліціонерам України у ніким не скасований офіційний День міліції, беручи участь у робочих міжнародних зустрічах у приміщенні МВС, виявляється, сприяли реалізації розробленого Луценком злочинного плану нанесення збитків українській державі?” – пише Юрій Луценко у своєму листі із СІЗО від 27 січня 2011 року.

Екс-міністр внутрішніх справ також просив викликати Януковича, Пшонку, Ющенка та деяких інших посадовців як свідків до суду, адже вони були присутні на святкуванні Дня міліції в палаці “Україна”, а відповідно можуть дати пояснення щодо правомірності цього заходу. Але Луценку двічі відмовили.

Як відзначали День міліції до Луценка

– Проводити в День міліції пишні заходи почали за Кравченка, – розповідає УНІАН джерело в МВС. – Орендували палац “Україна”, обов’язково була трансляція. На той час Костянтин Стогній значився в Міністерстві внутрішній справ, і він на “Інтері” домовлявся про трансляцію. Звісно, “Інтеру” за це платили. Хто ж за спасибі буде транслювати? Потім, щоб зекономити на ведучих, навіть Стогній за окрему плату вів концерт. Так за Цушка було. У часи Кравченка – Білоконя на День міліції приїжджали такі артисти, яких ми бачили тільки на “Піснях року”, тобто першого ешелону: Пугачова, Кіркоров, Ніколаєв. Тоді президентом був Кучма, і спеціально для нього обов’язково привозили його улюбленого співака Малініна, щоб він тільки “Берега” заспівав. Софія Ротару – це взагалі традиція. Такого рівня артистів, відповідно, потрібно було поселити. Вони проживали й харчувалися за рахунок фінансування МВС. Цікаво виходить, зараз Луценка звинувачують, що він орендував автобуси – так тих зірок лімузини катали безперервно туди-сюди, до палацу “Україна”, а потім по готелях розвозили чи куди їм треба було. На цей захід запрошувалися всі начальники обласних управлінь з дружинами, а також їхні заступники з дружинами. У ті часи кожна область мала перерахувати на цей концерт певну суму. Ось ще звідки бралися гроші.

За словами співрозмовника, застілля теж не поступалося розмаху свята. На другому поверсі в “Україні” традиційно був фуршет в антракті між офіційною частиною і концертом з безкоштовними закусками, кавою і випивкою. А вже після нагороджень, привітань і співів починався справжній банкет з тогочасними делікатесами: перепелині яйця, червона ікра, якщо коньяк – то Хеннессі. Потім керівництво МВС залишало своїх підлеглих і їхало до ресторану, де вже продовжували святкування в колі “віпів”: урядовців, чиновників і зірок, які брали участь у концерті.

Завжди це свято відвідували перші особи держави. У 2006 році, в часи Цушка, у палаці “Україна” в День міліції поряд сиділи тодішній президент Ющенко і тодішній прем’єр Янукович. Останній, до речі, образився на гумор “95-го кварталу”. Кажуть, що через пародію на Януковича й Ахметова у виконанні Зеленського та Кошового помічника голови МВС, який був відповідальний за підготовку концерту, звільнили.

– За попередників Луценка День міліції відзначали більш пишно, – кажуть у правоохоронних органах. – Міністр Луценко при першій каденції взагалі заявив: у нас є свій ансамбль МВС – хай нас і розважає, навіщо когось запрошувати?

Професійні свята в палаці “Україна”: і есбеушники, і медики, і нафтовики...

25 березня 2010 року СБУ на чолі з Хорошковським пишно відсвяткувала своє 18-річчя. Теж у палаці “Україна”. Вітали бійців “невидимого фронту” Тіна Кароль, Валерій Меладзе, Таїсія Повалій, «95-й квартал». На заході побував і новообраний президент Янукович. Як писали ЗМІ, за підрахунками експертів, тільки на артистів пішло майже $135 тис. Додавши витрати на приміщення й фуршет, дістанемо $180 тис. За чий кошт уперше з таким розмахом святкували есбеушники, одразу почали цікавитися журналісти. Відповідь глави СБУ Валерія Хорошковськогоскладалася з одного речення: "Повідомляємо, що на проведення урочистих заходів у палаці “Україна” з нагоди 18-ї річниці створення Служби безпеки України, які відбулися 25 березня ц.р., бюджетні кошти не витрачалися".

Згодом Хорошковський зізнався, що він сам особисто фінансував святкування Дня СБУ, зазначивши, що не хотів оприлюднювати цю інформацію, оскільки, за його словами, це “нескромно”.

У червні 2010-го, на День медпрацівника, вітчизняних лікарів вітали українські співаки Іво Бобул, Микола Мозговий, Віктор Павлік, Катя Бужинська, Наталя Валевська. Вели концерт Петро Мага й Ольга Сумська. За підрахунками експертів, свято медиків коштувало понад 1 мільйон гривень ($125 тис.).

10 вересня 2010-го в палаці «Україна» відзначали День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Розважали нафтовиків та газовиків Філіп Кіркоров, Володимир Гришко, Таїсія Повалій та ін. Весь захід тривав чотири з половиною години й з урахуванням гонорарів мав обійтися щонайменше у $200 тис.

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Але прокуратурі не цікаво розслідувати, за які кошти на широку ногу відзначають свої професійні свята інші служби, у них інше завдання – посадити Луценка.

Яна Солнцева

Фото УНІАН