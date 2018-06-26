Кремль намагається дресирувати Януковича?

Політикум, бізнес і громадськість України з нетерпінням чекали призначеної на кінець липня в рамках 5-го засідання російсько-української міждержавної комісії зустрічі двох президентів: Дмитра Медведєва і Віктора Януковича - аж надто багато накопичилося за останній час гострих проблем між двома країнами. Тому покладалися великі сподівання на Віктора Федоровича в аспекті його обіцянок виправити ситуацію і, зокрема, добитися від свого російського колеги здешевлення газу.

Про те, що така зустріч планується, заявив на підсумковій прес-конференції 8 липня сам Янукович. «Важко сказати, я ніколи не прогнозую в цих питаннях, коли буде одержано відповідь. Але ми з президентом Медведєвим плануємо зустрітися цього місяця. Якщо Бог дасть, ми вирішимо це питання», - повідомив тоді він про терміни планованої зустрічі і про намір умовити російського президента на зниження вартості газу для України.

Проте що ми чуємо тепер, за декілька днів до анонсованої Януковичем зустрічі двох президентів, із Москви? Виявляється, візит президента РФ Медведєва в Україну, швидше за все, не відбудеться. Про це розповіло джерело в дипломатичних кругах. «Жодних підготовчих робіт до цієї зустрічі ще не ведеться, а значить - у липні її не буде. Що стосується серпня, то це сезон відпусток, тому, найімовірніше, зустріч уже пройде восени», - розповів він. До того ж, минулого тижня прес-секретар президента Медведєва пані Тимакова повідомила, що «дата зустрічі президентів Росії і України поки не визначена і узгоджується дипломатичними каналами».

При цьому не можна повірити з урахуванням вищенаведеного висловлювання Януковича, що український уряд не проводив потрібні підготовчі заходи і не намагався погодити з російською стороною деталі запланованого в останній день липня візиту Медведєва. Причому, треба сказати, що після того, як український президент озвучив журналістам можливу дату майбутньої зустрічі, заяви російської сторони про нібито відсутність визначеності в цьому питанні виглядають, як мінімум, не ввічливими. І зрозуміло, що відсунути зустріч двох президентів бажають саме в Кремлі.

Також цілком очевидні й причини такої зухвалої поведінки російської сторони. У Москві, звичайно ж, із роздратуванням чують мови українських керівників про намір рухатися виключно в Європейський Союз і, відповідно, про небажання Києва приймати запрошення вступити в Митний союз з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Певна річ, нинішнього президента РФ Медведєва і, ймовірно, майбутнього президента Путіна такий стан речей не влаштовує. Тому ні на які поступки Україні вони йти не збираються, а своє прохолодне ставлення до нинішньої української влади вони демонструють зараз, зокрема, і такою дипломатичною грубістю як де-факто ігнорування запрошення Януковича зустрітися з Медведєвим на українській території 31 липня.

«У Москві не сподобалося, що українська сторона вирішила «проїхатися» на темі російсько-української дружби – в милостивій атмосфері свята підняти питання про зниження цін на газ», - так прокоментував демарш Медведєва директор російського Фонду «Інтеграція» Сергій Морозов.

Другою причиною відмови Медведєва від зустрічі в липні з Януковичем російський аналітик вважає те, що російська сторона зовсім не бачить реального руху України вперед у переговорах по знакових для Росії і, особливо, Путіна темах – Митного союзу, ЄЕП, «Нафтогазу», спільних підприємств в авіапромисловості. «Тому вибрано тактику – взяти Україну зморою. Тактика проста – почекати осені, коли на Україні народ повернеться з відпусток і задумається про насущне – про ті самі ціни на газ і комунальні платежі. Тоді, на думку російської сторони, уряд Януковича буде згідливішим і запропонує вже те, що дійсно цікавить Росію, а не просто віртуальну дружбу в обмін на дешевий газ», – роз`яснив Морозов.

Більш того, щоб не залишалося ніяких ілюзій із цього приводу, російське керівництво в останні місяці розв`язало торгову війну з відвертим політичним підтекстом проти України. Як УНІАН уже повідомляв, за допомогою антидемпінгових мит та інших санкцій уряд Росії раніше обмежив експорт з України цукру, гречаної крупи, картоплі, капусти і насіннєвої картоплі. У червні в Москві було прийняте рішення про значне збільшення з 8 липня 2011 року мита на імпорт української карамелі і про введення строком на три роки 26-процентного антидемпінгового мита на українські сталеві ковані валки для прокатних станів. На початку липня обмеження «у зв`язку з не підтвердженням виконання ветеринарно-санітарних вимог і норм Митного союзу і Росії» були введені для 28 українських підприємств, що виробляють м`ясомолочну продукцію.

Минулого ж тижня стало відомо, що Комісія Митного союзу (КМС) встановила для України антидемпінгові мита на ввезення деяких видів металопродукції. Зокрема, КМС ввела до 13 травня 2012 року антидемпінгове мито у розмірі 21,8% від митної вартості відносно союзу окремих видів машинобудівного кріплення (болти і гайки), що ввозився на єдину митну територію, з України. Також до 18 листопада 2015 року встановлено антидемпінгові мита на обсадні труби - у розмірі 18,9%, насосно-компресорні труби – у розмірі 19,9%, нафтопровідні й газопровідні труби діаметром до 820 мм - у розмірі 19,4%-37,8%, залежно від підприємства-виробника, з України.

Крім того, днями з`ясувалося, що холдинг «Вертолеты России» відмовився від українських двигунів. Про це заявив президент компанії «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв. Причина таких дій російських «вертольотів» поки не називається.

Одночасно російська сторона веде посилену пропаганду, розповідаючи, як добре Україні буде в Митному союзі і скільки бід її чекають у разі вступу до зони вільної торгівлі з ЄС.

Так, 25 липня в ефірі телепередачі «Діалог з Михайлом Хазіним» завідувач лабораторією Інституту народно-господарського прогнозування Російської академії наук Олександр Широв повідомив, що «якщо ми раптом введемо митний режим на кордоні з Україною, який відповідатиме митному режиму країн ЄС, втрати перших років складуть приблизно 6-8 млрд. дол. щорічно». Виграш же України від вступу до Митного союзу Росії, Білорусії і Казахстану – за рахунок обнулення мит на нафту і газ, а також зниження ціни на газ - оцінюється цим експертом також у 6-8 млрд. дол. в рік.

Крім того, нинішню зовнішню політику Януковича на зближення з ЄС на шкоду відносинам із Росією розкритикували днями керівники Американського інституту в Україні (АІУ), які провели 26 липня круглий стіл під провокаційною назвою: «Чи спричинять недалекоглядні тактичні кроки Партії регіонів і відсутність у неї стратегічного бачення неминучий політичний провал правлячої партії?». Зокрема, на цьому заході журналістам роздали статтю директора АІУ

Ентоні Т. Салвія «Митний союз із Росією чи вільна торгівля з Європейським Союзом: у якому напрямку рухатися?», у якій він лає главу адміністрації президента Льовочкіна, міністра палива і енергетики Бойка і главу МЗС Грищенка за їх нібито негативне ставлення до Росії.

Втім, якби справа обмежувалася лише роз`ясненням вигод для України від вступу в МС і аргументованою критикою української влади за її зближення з ЄС, то таке можна було б сприймати з розумінням. Проте Росія і її союзники по МС вже здійснюють дії, які завдають величезного збитку економіці України! Наприклад, за оцінками експертів, тільки введення Митним союзом мит на труби скоротить експорт української продукції на 25%, через що вітчизняні компанії втратять мінімум 120 млн. дол.

Тому доводиться з жалем констатувати, що дружба між Україною і Росією, про відновлення якої президенти двох країн розповідали рік-півтора тому, залишилася на сьогодні лише пустим звуком. Причому, підрив відносин відбувся саме з боку Москви. І дуже дивно, що український президент із завзятістю, гідною кращого застосування, продовжує досі зберігати мовчання з цього приводу.

Олександр Безкоровайний