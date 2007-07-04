Ющенко дожився: його імідж у США зрівнявся з іміджем Януковича

Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Карлос Паскуаль вважає, що імідж прем`єра Віктора Януковича і президента Віктора Ющенка в США однаково негативний.

"Імідж обох у США дуже негативний. Наші політики вважають, що і президент, і прем`єр більше піклуються про те, як би забрати одне в одного побільше влади, а не про вирішення насущних проблем", - сказав Паскуаль в інтерв`ю газеті "Сегодня".

"Але з Януковичем проблема в тому, що в 2004 році усі вважали його проросійським політиком. Зараз він намагається дистанціюватися від цього. І коли він став прем`єром, у США думали, що він буде будувати свою політику виходячи з інтересів Росії, тому з цього погляду його імідж у США значно покращився", - додав він.

За словами Паскуаля, під час нещодавньої української кризи уряд США "не примкнув до жодної зі сторін".

"У США думають, що в кризі винні обидва: і Ющенко, і Янукович поводилися безвідповідально стосовно українців і країни. Тому що в нинішньому положенні потрібно було консолідуватися, а вони йшли на конфронтацію. Врешті решт обидва залишилися біля розбитого корита, оскільки в жодного не вистачило сил, щоб нав`язати свою волю. У підсумку вони були змушені шукати компроміс", - сказав він.

Колишній посол також відзначив, що, на думку американських дипломатів, указ Ющенка про розпуск парламенту був не найвдалішим шляхом виходу з кризи.

Водночас, за словами Паскуаля, у США схвалили політичну угоду, досягнуту між українськими політиками в травні, і те, що "сторони знайшли законні підстави для виборів, а ЦВК почала працювати".

Українська правда