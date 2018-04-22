Як СМС підтримала політичні штани Мороза (фоторепортаж)

Нова символіка Спілки молодих соціалістів (СМС) схожа на рекламну кампанію мобільного оператора, який пропонує безкоштовне відправлення повідомлень. А знак на оновленому СМС-прапорі вказує не ліве ідеологічне спрямування партії, а праве. Щоправда, самі ідеологи називають це знаком “уперед”.

Так чи інакше, на святкуванні 5-ї річниці СМС молоді соціалісти зустрічали свого “шефа” не просто пафосно, а надзвичайно пафосно. Звісно, цей початок святкування мав бути саме на честь партії молодих соціалістів, але грім оркестрових барабанів та сотні червоних прапорів виглядали як вшанування Мороза заради підтримки політичних штанів.

В приміщенні – теж оркестр і теж з барабанами. Той самий, до речі, що зовсім недавно вигравав на майданній сцені, де виступав Юрій Луценко. Відчувається спільне минуле. Чи, може, революційні нотки барабанів досі гріють душу Олександрові Олександровичу?

Поруч з барабанами – великий портрет... ні, не Мороза і навіть не Цушка – Че Гевари. Його образ настільки ж затасканий українськими молодіжними партіями (причому, не лише лівого спрямування), приблизно як портрет Георгія Гонгадзе, ім’я якого експлуатували соціалісти під час передвиборчих кампаній.

На ковзанці, де проходило святкування, ні Мороз, ні його молоді послідовники не каталися. Натомість слухали привітання перших соціалістів, соціалістів-політичних пенсіонерів і соціалістів-аматорів.

Квінтесенція виступів старших “товаришів” така: “Хтось скаже, що 5 років – це строк, ми скажемо: 5 років – це вік”. Молодші “товариші” забалакалися про щось своє, зокрема про те, що треба, мовляв, позиватися до товаришів з телекомунікаційних компаній, які використовують назву “смс” та до Ахметова, який використав у назві концерну абревіатуру “SCM”, натякаючи на те, що співзвучне скорочення СКМ (Соціалістичний конгрес молоді) було створено значно раніше.

СМС-ники згадали своє героїчне минуле, те, як вони “першою колоною ішли під час акції “Україна без Кучми” (при цьому на екрані, де транслювалися відеохроніки, замелькав силует Юрія Луценка) і вручили Морозу футболку з почесним званням “СМС №1”.

Вирішивши, що, починаючи з 1 серпня СМС-ки “покажуть, що вони вміють робити” (тут, певно, без варіантів), молодь у червоних футболках кинулася “до неформального спілкування” – до столів з їжею.

Стоп! Перед цим усі, немов вечірню молитву, урочисто проспівали “Інтернаціонал”.

Дмитро Стаховський