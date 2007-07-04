Жванія сказав Луценку: ”не бери в голову, скільки це коштує...”

Лідер "Народної Самооборони" Юрій Луценко заявляє, що не займається продажем місць у своєму передвиборному списку, а його кампанію фінансує бізнесмен Давид Жванія.

"Коли створювалася "Самооборона", ще в грудні, до мене прийшов Давид Жванія і сказав: "Я повністю розділяю твої переконання і готовий фінансувати кампанію. І не бери в голову, скільки це коштує". От я і не беру. І слава Богу, що мені не потрібно продавати жодного місця в парламент — я щасливий політик", - сказав Луценко в інтерв`ю "Публічним людям".

На питання, що Жванія попросив замість такого "меценатства", він відповів:

"Нічого конкретного. Але я — доросла людина і розумію, що Давид хоче продемонструвати нову якість у політиці — і це нормальне явище".

"У нас зібралися пасіонарні, самодостатні люди — Катеринчук, Стецьків, Доній, Жванія, Ар’єв, Стретович. Багато тих, прізвища яких на слуху в областях. Ми різні, але усі довели вірність своїм принципам. Це люди, які вже досить довго в політиці, були і у владі, і в опозиції, але не скурвилися", - додав Луценко.

Водночас, на його думку, для більшості українських політиків влада – "не засіб, а мета".

"Саме тому Юля хотіла повноти влади, не збираючись ділити її з Порошенком, а Янукович в упор не бачить президента. Вони почувають себе не найнятими менеджерами, а вождями. Тому якби в мене була можливість узяти більше половини місць у парламенті і привести в нього принципово нових людей, я б ні з ким не вів переговори", - сказав Луценко.

"Але чудес не буває. І ми сьогодні розглядаємо список "Самооборони" як спосіб запуску "вірусу", який омолодить лави демократів, задасть їм нові стандарти політики і її реалізації", - додав він.

Луценко також упевнений, що у випадку самостійного походу на вибори, "Народна Самооборона" легко подолає 3%-й бар`єр.

"За найскромнішими оцінками ми вже сьогодні долаємо 7%-ий бар`єр", - сказав він.

Українська правда