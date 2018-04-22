Борис Тарасюк: Першу десятку блоку мають назвати соціологи

УНІАН поставив кілька запитань лідерові Народного руху України Борису Тарасюку. ДОМОВЛЕНОСТІ МІЖ ЛУЦЕНКОМ ТА КИРИЛЕНКОМ: ПАРТНЕРИ ПОВИННІ ДІЯТИ В ІНШИЙ СПОСІБ

Борисе Івановичу, ходять чутки, що Вам запропонували посаду ректора Києво-Могилянської Академії. Це шанована посада і чудовий досвід для дипломатів...

Які вже закінчують свою кар’єру? (Сміється.) Я думаю, що маю достатньо сил і знань для того, щоби попрацювати на інтереси держави. Що ж до тих чуток, то вони були й залишаються чутками. Ніхто зі мною на цю тему не говорив, і, думаю, їх хтось чи свідомо розпускав, чи хотів мене “прилаштувати”. У мене немає браку роботи, я сконцентрований на діяльності голови партії.

Як Ви оцінили домовленості, досягнуті між Юрієм Луценком та В’ячеславом Кириленком?

28 червня Правиця висловила досить збалансовану реакцію. Ми відзначили, що цей крок для нас – несподіванка. Партнери повинні діяти в інший спосіб. Якщо ми в переговорному процесі, то слід було поставити нас до відома. Тому це дещо здивувало нас... Але в даному разі мають грати роль не емоції, а те, заради чого політичні партії існують. Партії націонал-демократичного спектру існують заради Української держави, заради українських національних цінностей. І ці інтереси ми й відстоюватимемо. На Блок “Рух – Українська правиця” та “Нашу Україну” намагаються вливати ззовні. І ми повинні чітко усвідомлювати небезпеку, розуміти головне й відкидати другорядне. Ми повинні розуміти, з чийого боку йдуть атаки. У нас є супротивники, і нам слід мати протиотруту щодо спроб не допустити створення блоку.

Так виглядає, що “Наша Україна” не хоче відпускати Правицю...

Ми перебуваємо на завершальному етапі створення широкого блоку демократичних сил за участю Блоку “Рух – Українська правиця”. Я особисто вважаю, що участь нашого блоку дасть можливість виборцю, який традиційно підтримував наші партії знайти в цьому спектрі свою політичну силу, якій він довіряє. Інші, ті, що традиційно підтримували “Нашу Україну”, голосуватимуть за “Нашу Україну”. Ще інші голосуватимуть за Народну самооборону. Формат правих і правоцентристських сил дасть можливість отримати найбільшу підтримку прихильників курсу демократизації та Президента Ющенко.

ХОЧ МИ З КОСТЕНКОМ РОДИЧІ, АЛЕ РІДКО ЗУСТРІЧАЄМОСЯ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ

За цей час імовірні партнери з мегаблоку наговорили одне про одного багато не надто симпатичних слів. Щоправда, Ви, здається, утримувалися від гострих висловлювань...

В усьому має бути логіка. Якщо ми зацікавлені, щоб творити блок, і якщо цього очікують виборці, то ми не повинні вдаватися до емоцій, навіть коли хтось із партнерів у чомусь тебе зачепив. Ми маємо думати про головне. Непублічно ж можна сказати колезі, що ти думаєш про його висловлювання. І я це неодноразово робив.

Але я уникав публічної полеміки, вона завдає шкоди, створює тріщини у взаєминах між майбутніми партнерами й дає можливість нашим опонентам критикувати нас і тим самим завдавати шкоди нашому спільному інтересу – боротьбі за демократичне суспільство. А щодо моєї особистої поведінки та реакції, то дається взнаки десятиліття дипломатичної практики. Не треба поспішати публічно критикувати, слід намагатися досягти бажаного результату за столом переговорів.

А Вас провокували висловитися на адресу партнерів?

Звичайно. Але полеміка в партії – святе діло. Тим більше в партії, яка багата своїми демократичними традиціями. Не бачу нічого дивного в дискусіях до того моменту, поки не прийнято рішення. Усередині нашої політичної сили точаться дискусії, але ми не виносимо їх назовні, намагаємося шукати порозуміння. Адже наші публічні дискусії грають на руку нашим опонентам. Саме дискусії, які переходили у чвари та публічні атаки й призвели до зниження довіри виборців “Нашої України”.

Борисе Івановичу, а вам не траплялося за сімейним столом умовляти Юрія Костенка (донька Бориса Тарасюка одружена з сином Юрія Костенка): ну, Юрію Івановичу, нехай собі Луценко очолює блок, а ми чимось поступимося, бо так потрібно Україні... Чи доводилося вам переконувати свата?

З вашого запитання виходить, що я найбільший пацифіст... У переговорах я маю великий досвід, але я проводжу тверду лінію, намагаюся досягти бажаного результату. Тобто м’якість публічних висловлювань не означає м’якість у переговорному процесі.

Що стосується бесід за столом із Юрієм Івановичем... Хоч ми й стали родичами завдяки нашим дітям, але не так часто зустрічаємося за столом. Ми здебільше контактуємо як лідери партій в партійних офісах.

ПЕРША П’ЯТІРКА БЛОКУ? УСЕ ЦЕ ВАРІАЦІЇ НА ТЕМУ

Як Вам нещодавно озвучена перша п’ятірка блоку?

Я не надаю значення на цьому етапі будь-яким п’ятіркам... Поки що це варіації на тему.

Рух – Українська правиця є суб’єктом блоку, і будь-які спільні п’ятірки мають піддаватися логіці. Логіка розподілу випливає з тих квот, на які ми погодилися. Ці квоти мають бути розподілені по всьому списку. Щоб не було так, що хтось отримає місця на початку, хтось – у кінці. Ми ці питання ще не обговорювали, тому вважаю абсолютно непотрібним для себе вдаватися в полеміку на цю тему.

Чи прийме Ваша партія першим номером виборчого списку Юрія Луценка?

Ми повинні виходити з того, аби перша п’ятірка давала максимальний результат. Якщо брати за основу арифметичну формулу, то з трьох учасників блоку найбільший рейтинг має “Наша Україна”. І відповідно лідер “Нашої України” має очолити список. А рейтинг Народної самооборони – удвічі менший. Тож, виходячи з цього, і слід формувати список.

Виборчий список – це тема досліджень соціологів. Я б віддав у руки соціологів визначення першої п’ятірки, десятки...

НИНІ РОЗПОДІЛЯТИ ПОРТФЕЛІ МАЙБУТНЬОГО УРЯДУ – ЦЕ ДІЛИТИ ШКУРУ НЕВБИТОГО ВЕДМЕДЯ

Одним з найбільших викликів створення ймовірної поствиборчої коаліції буде формування уряду. Очевидно, що Ваша політична сила претендуватиме на посаду міністра закордонних справ. Чи може це стати каменем спотикання в майбутніх переговорах?

Я не приховуватиму, що один з наших партнерів гостро поставив питання: посади в уряді ми маємо розподіляти вже зараз. Але ми вважаємо, що це не те питання, на яке зараз ми маємо витрачати час. Досягнувши домовленості про квоти, ми маємо розпочати працювати на результат. Якщо ефективний результат буде досягнуто, то ми зможемо сісти й ділити портфелі.

Але Луценко не приховує своїх кадрових апетитів... А чого б і Вам не заявити, що Ви хочете залишити за собою МЗС?

Я не хочу на даному етапі говорити цього принципово. Так, ми претендуватимемо на посади в уряді – але вже після виборів. Сьогодні ділити шкуру невбитого ведмедя нерозумно.

Чи пройде остаточне формування та затвердження програми блоку без взаємних звинувачень?

Одна справа – програма блоку, інша справа – програма майбутньої націонал-демократичної партії. Ми бачимо майбутню партію з націонал-демократичною ідеологією. У наших реаліях це права ідеологія. Я особисто гадаю, що творення програми блоку – це результат співпраці трьох демократичних сил.

Що стосується створення партії... Це має бути національно-демократична партія з відповідною ідеологією. І наша програма може бути покладена в основу створення єдиної демократичної партії.

Юрій Луценко заторкнув деякі хворобливі питання під час однієї зі своїх регіональних зустрічей. Сьогодні ми обмінялися думками з Луценком, і він заперечив те, як деякі ЗМІ подають його висловлювання. Він заперечив твердження про те, що він нібито проти однієї державної мови, статусу вояків УПА та вступу України до НАТО. І я виходжу з того, що він сказав.

Ми будемо йти до свого виборця і наголошуватимемо на цих питаннях. Українська мова має зберегти свій статус, УПА має бути визнана воюючою стороною, а Україна має продовжувати свій курс до НАТО. Це невід’ємні елементи програми Президента і нашої програми.

Чи матимете спільні виборчі тури з Кириленком та Луценком?

Нам не обов’язково їздити разом. Ми сумарно здійснили поїздки по вісьмох регіонах, цієї п’ятниці та неділі матимемо спільні тури. Ми працювали і будемо працювати разом. Питання в тому – чи будемо працювати лише на наш Блок “Рух – Правиця” чи на спільний блок. Ми були готові до спільної співпраці одразу ж, як завершили працю над угодами. Ми розуміємо переваги об’єднання всіх демократичних сил. Крім того, нас об’єднує серйозний чинник – інститут Президента і сам Президент.

Лана Самохвалова