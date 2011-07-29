Лікарню, де лежать шахтарі, аврально відмивають до приїзду Януковича

Двоє гірників, які постраждали сьогодні в результаті вибуху на шахті «Суходольська-Східна», перебувають у тяжкому стані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Луганській обласній лікарні, куди було госпіталізовано гірників.

Інших коментарів лікарі не дають.

Як повідомляє луганський сайт "Неделя net.ua", у лікарні готуються до приїзду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Молодший і середній медичний персонал зайняті прибиранням лікарні: миють вікна, підмітають коридори. На всіх під`їздах до будівлі стоять міліцейські пости, які пропускають до лікувальної установи лише машини «швидкої допомоги».

Як повідомили УНІАН на шахті «Суходольська-Східна», планується, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ прибуде на підприємство близько 16.00.

Зараз на шахті зі всіма родичами шахтарів, які опинилися в епіцентрі вибуху, працюють психологи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в місті Суходольську Краснодонського району Луганської області на шахті «Суходольська-Східна» стався вибух.

Підтверджено загибель 17 гірників, двоє з опіками і травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані, доля 9 гірників поки що невідома.