Тимошенко знайшла нового адвоката

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить Печерський районний суд Києва долучити до розгляду справи щодо газових контрактів адвоката Юрія СУХОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання вона заявила сьогодні під час судового засідання.

У клопотаннях Ю.ТИМОШЕНКО також просить суд надати її захиснику два місяці на ознайомлення з матеріалами справи.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що раніше суд не долучав до справи деяких захисників, яких вона просила долучити, так само, як і відмовляв у наданні їм адекватного часу для вивчення матеріалів справи.