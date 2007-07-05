В УНІАН презентують «Громадську думку напередодні дострокових парламентських виборів”

12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Громадська думка напередодні дострокових парламентських виборів-2007”. Будуть представлені результати соціологічного опитування, проведеного Інститутом політичних та соціологічних досліджень ім. Т.Шевченка з 25 по 1 липня. Сценарії проведення нинішніх парламентських виборів та політичні прогнози від голови ради директорів Інституту політичних та соціологічних досліджень ім. Т.Шевченка Володимира Бондаренка. Ставлення пересічного виборця до нових зразків політичної реклами «Нашої України», БЮТ, Партії регіонів, СПУ та КПУ. Учасник - голова ради директорів Інституту політичних та соціологічних досліджень ім. Т.Шевченко В.Бондаренко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.