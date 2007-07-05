У двигун літака, на якому Яценюк повертався з Косово, потрапила стружка?

Двигун літака, на якому міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК і супроводжуючі його особи поверталися в Україну з Косово, міг відмовити через попадання стружки.

Цю попередню версію причин події повідомив кореспондентові УНІАН представник Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Він також повідомив, що літак з українською делегацією зробив посадку в Києві з двома працюючими двигунами.

Як повідомляв УНІАН, 2-3 липня міністр закордонних справ України А.ЯЦЕНЮК перебував з робочим візитом в Сербії.

За словами міністра з питань надзвичайних ситуацій Нестора ШУФРИЧА, «під час польоту з Пріштіни до «Борисполя» на літаку, на якому летів А.ЯЦЕНЮК, виникла позаштатна ситуація, яка вимагала втручання, зокрема підрозділів МНС». Він повідомив, що інцидент розслідує державна комісія, результати і висновки якої будуть доведені до громадськості.