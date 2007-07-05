Як Ющенко востаннє агітував за створення мегаблоку (фоторепортаж)
Президенту приписують вирішальну роль
“Безумовно, вирішальна заслуга у сьогоднішньому підписанні Декларації об’єднання демократичних сил належить Президенту України”. Про це сьогодні під час своєї прес-конференції сказав лідер “Нашої України” В’ячеслав Кириленко, повідомляє прес-служба партії.
“Президент особисто брав участь у величезній кількості консультацій, - зазначив лідер “Нашої України”, - тому що був стурбований тією ситуацією, яка впливала на єдність демократичних сил”.
|Що це там у вас, пане Кириленко? Декларація про створення мегаблоку?
|А ви вважаєте мегаблок доконаним фактом?
|«Ми не повинні гаяти часу» – вмовляв глава держави присутніх
|«Я абсолютно переконаний, що ми володіємо тими посилами, які можуть консолідувати націю»
|Ющенко називав присутніх ”мужніми людьми” та ”великими політиками”. Зібрання уважно слухало...
|Навіть під час скріплення декларації підписами Президент далеко не відходив
|“Складний переговорний процес між демократичними силами України увінчався успіхом,” - констатував Ющенко
Фото з сайту razom
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