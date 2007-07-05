Як Ющенко востаннє агітував за створення мегаблоку (фоторепортаж)

“Безумовно, вирішальна заслуга у сьогоднішньому підписанні Декларації об’єднання демократичних сил належить Президенту України”. Про це сьогодні під час своєї прес-конференції сказав лідер “Нашої України” В’ячеслав Кириленко, повідомляє прес-служба партії.

“Президент особисто брав участь у величезній кількості консультацій, - зазначив лідер “Нашої України”, - тому що був стурбований тією ситуацією, яка впливала на єдність демократичних сил”.

Фото з сайту razom