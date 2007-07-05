Як Ющенко востаннє агітував за створення мегаблоку (фоторепортаж)

14:25, 05 липня 2007
Політика
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Президенту приписують вирішальну роль

“Безумовно, вирішальна заслуга у сьогоднішньому підписанні Декларації об’єднання демократичних сил належить Президенту України”. Про це сьогодні під час своєї прес-конференції сказав лідер “Нашої України” В’ячеслав Кириленко, повідомляє прес-служба партії.

“Президент особисто брав участь у величезній кількості консультацій, - зазначив лідер “Нашої України”, - тому що був стурбований тією ситуацією, яка впливала на єдність демократичних сил”.

Що це там у вас, пане Кириленко? Декларація про створення мегаблоку?

А ви вважаєте мегаблок доконаним фактом?

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Фото з сайту razom

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