Для арешту Тимошенко влада провела цілу спецоперацію

Старі бабусі плакали так, ніби проводжали на війну дітей. Діди плювали беззубими ротами в очі представникам «Беркуту». Натовп напирав, намагаючись прорватися у двір Печерського суду, звідки через кілька хвилин мали вивезти Юлію Тимошенко. Усі хотіли побачити заарештовану. Точніше хотіли не дати її вивезти з суду. Юрмі людей протистояли сотні спецназівців. На зворотному боці Хрещатика біля магазину скупчилися громадяни. Частина Хрещатика була перекрита демонстрантами. Київ ненавидів «правосуддя» Януковича.

Це було через сорок хвилин після того, як «Беркут» вивів Юлію Тимошенко з зали суду.

Ознаки арешту були написані в Кірєєва на лиці

На те, що її сьогодні заарештують по-справжньому, вказували деякі непрямі ознаки. По-перше, прокурор Фролова заявила клопотання про зміну запобіжного заходу, раптом перервавши виступ свідка – самого Миколи Азарова. Раптово, ніби отримавши команду, перебила ВІП-допит, а клопотання заявила впевненим та майже радісним тоном. Тобто прокурорша, заявляючи клопотання про арешт Тимошенко, мала бути переконана, що цього разу – це не якесь там тисяча перше китайське попередження.

Наводив на роздуми і благий тон та насмішкуватий вигляд судді Кірєєва. Хоча причин для радощів у нього було замало. Йому явно не було чим хвалитися. Словесні бої між підсудною та обвинуваченням (чи свідками) виглядали, як корида, де роль загнаних биків грали суддя та обвинувачення. Кірєєв протягом більш як п’ятнадцяти засідань був абсолютно неспроможний припинити допити, котрі фактично проводила Тимошенко. Жоден з міністрів квоти Ющенка тимошенківського уряду не дав прямі свідчення щодо «підробки директив Кабміну», а це ставило під сумнів і перевищення нею своїх повноважень. Частина обвинувачення, де йшлося про заподіяння шкоди, базувалося на якійсь проміжній довідці, про яку розповідали другорядні клерки Мінекономіки та Мінфіну.

Свідки мало що додали

Учора засідання тривало до двадцятої години. Сьогоднішнє – обіцяло завершитися вчасно. Перед засіданням по коридору ходив міністр юстиції часів Тимошенко Оніщук з журналом «Форбс» під пахвою. У залі віце-спікер парламенту Микола Томенко показував раритетну книжку колегам... Після початку засідання адвокат Тимошенко Юрій Сухов нагадав його честі Кірєєву про сорокагодинний робочий тиждень. Той сказав, що не міг припинити допит свідка, але пообіцяв що суд працюватиме в установленому законом порядку.

Зайшов екс-міністр надзвичайних ситуацій Володимир Шандра.

Він та Оніщук – двоє з останніх міністрів, які не були людьми Тимошенко в її уряді. Фактично це була остання спроба прокурорів витиснути свідчення про те, що 19 січня 2009 року на обговорення Кабміну виносилися директиви уряду для «Нафтогазу України». Питання про це в тій чи іншій формі прокурори задавали кілька разів. Утім, Шандра відповів, що в цілому підтверджує свої свідчення, дані на стадії досудового слідства, й уточнив, що матеріали на тому засіданні роздавалися міністрам, однак вони не підлягали затвердженню. Шандра повторював, що директиви не були офіційно завізовані, там не було печатки.

– Хто зазвичай доповідає такі питання на засіданні Кабінету? – запитувало обвинувачення.

– Профільний міністр, – сказав Володимир Миколайович, – а цього разу не було ані прем’єр-міністра, ані профільного міністра. Тому я не до кінця розумів, для чого було позачергове засідання.

Шандра у своєму виступі не зробив нічого, що б допомогло прокурорам довести лінію «сфабрикованих директив».

ВІП-допит Азарова

Наступним прийшов свідок прем’єр-міністр Микола Азаров. Його допит тривав більш як дві години. І в мене деколи складалося враження, що Миколу Яновича вивезуть звідси «швидкою». Цей допит був значно важчий, ніж монологи на ефірах «Інтера». Його паузи на запитання Тимошенко деколи затягувалися до непристойності. Він почав розповідь про те, що газові контракти були погані, що сам пре’єр-міністр Путін на його запитання, як так вийшло, що контракти погані, - відповів: «Не знаю». Водночас Тимошенко раз у раз запитувала про роль «РосУкрЕнерго». А її адвокат щоразу доповнював, що без історії газового посередника, який наробив боргів за газ, неможливо вивчити історію останніх контрактів, тим більше що і згадуваний договір уступки теж пов’язаний із боргом РУЕ. Про «РосУкрЕнерго» було поставлено півтора десятка запитань, які весь час намагався зняти то суддя, то обвинувачення. На що Тимошенко з іронією попросила суд попередити, які запитання про «РосУкрЕнерго» ставити не можна. «Ви мене попередьте, тоді я буду знати, що у вас одне угрупування».

Скажу чесно, у якийсь момент мені навіть стало шкода Азарова, бо вже загальновідомо, що РУЕ заходило на ринок передусім як бізнес Путіна. Тож у цьому питанні Азаров, займаючи крісло прем’єра, був просто статистом. Крім того, Тимошенко сипала назвами документів, які Азарова не міг коментувати. Спочатку згадала Меморандум України та РФ від 2008 року, яким передбачався поступовий перехід на ринкові ціни на газ. (Що, власне, начебто й відбулося). Потім пригадала міжурядову угоду між РФ та Україною від жовтня 2001 року (його історія має дуже цікавий бекграунд), але якою суто теоретично можна й зараз скористатися, щоб пом’якшити газові угоди.

Тимошенко продовжувала запитувати:

– Чого ви не подали в суд на РФ за надвисокі ціни?

– Це довга процедура, ми над цим працюємо, – видушив із себе прем’єр.

Регіонал припускає, що Януковича судитимуть за Харківські угоди

Праворуч від мене сидів нардеп-«регіонал» Владислав Забарський.

– Бачите, уперше в історії України судять прем’єра, а чинний прем’єр допитується як свідок, - сказав він.

– Тобто ви вважаєте, що створивши такий прецедент, у майбутньому зможуть судити тих, хто підписував Харківські угоди? – перепитала я «регіонала».

– Так.

– Скажіть, а судитимуть тільки Януковича чи й тих, хто голосував за їхню ратифікацію, як ви? – знову перепитала я Забарського.

– Депутат не несе відповідальність за голосування.

– Коли це розглядатиметься судом, ви, напевно, вже не будете депутатом, – заперечила я.

– Депутат не несе відповідальність за минулі голосування. Підписання та ратифікація – різні площини.

– То Янукович один так попав? – поцікавилася я.

– Я не бачу підстав для позову взагалі, – відказав він.

Бойка до Тимошенко не допустили

У цей час у зал зайшов міністр палива та енергетики Юрій Бойко.

– Ой, хто прийшов – містер «РосУкрЕнерго», – почулося з задніх рядів.

Суддя попросив його вийти до кінця допиту свідка Азарова...

Я подумки не могла повірити, що допустять допит такого свідка, як міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Дослідження у сфері енергетичної безпеки демонструють документи, відповідно до яких він, будучи ще заступником міністра, ставив свої підписи під установчими документами «РосУкрЕнерго». Тобто допит свідка перетворився б на чергове викриття з боку Тимошенко...

І справді – після Азарова оголосили довгу перерву, аби розглянути клопотання прокуратури про взяття Тимошенко під варту…

– СБУ впіймало вісім митників – це теж репресії, – перервав мої роздуми Забарський.

– Ну що ви, звичайно боротьба з корупцією. Черновецького знайшли, з китайською гречкою по двадцять гривень розібралися, тепер час за митників братися, - відповіла я.

– А якщо суддя винесе оправдальний вирок?

– Я аплодуватиму Януковичу. Він виявиться здатним уникнути найбільшої спокуси у своєму житті. І покаже, що він нікого не боїться…

– А чому Януковичу?

– А що, аплодувати Кірєєву та Портнову?

"Спецоперація"

Тут зайшов суддя. Почав читати постанову суду. Тиша не була напруженою. Усі звикли, що Тимошенко не будуть арештовувати. Усі вірили, що переможе здоровий глузд. Тому слова «змінити запобіжний захід на взяття під варту» прозвучали як з іншої реальності. У зал увійшов «Беркут». Десятки беркутівців. Нардепи стали на стільці й почали скандувати «ганьба».

Тимошенко усміхнулася й притисла руки до грудей. Вона попросила не виводити її в наручниках. До неї намагався прорватися Власенко, його не пропустили. Її вивели, оточивши щільним кільцем, і тут депутати, напираючи на «Беркут», повалили із зали. Виходи в центральний двір Печерського суду були заблоковані. Можна було вийти лише у внутрішній.

Рішення нардепів народжувалися миттєво. Не дати вивезти Тимошенко з суду. Я нарешті зрозуміла, для чого Кірєєву знадобилося аж півтори години перерви. Вони готувалися до арешту, пригнали в Печерський суд два автозаки. Одним мали вивозити лідера опозиції. Інший – для дезорієнтації нардепів. Нардепи кучкувалися то біля одного, то біля другого. У Печерського суду два входи-виходи. Один – центральний, інший – через арку внутрішнього двору. Вивозити підсудну могли і тим, і тим. Натовп, довідавшись про арешт, почав штурм другого входу. Люди нічого не боялися. Вони хотіли зупинити машину. А тим часом у дворі центрального входу «Беркут» у касках та зброєю оточив другий автозак. Якби не зброя, той автозак винесли б прихильники Тимошенко.

Усе відбулося хвилин за сорок. Їм довелося мобілізувати добру тисячу бійців, щоб вивезти Тимошенко. Рух було перекрито. Машини, що стояли біля Печерського суду, сигналили, як у часи Помаранчевої революції.

– Що ви там пишете? Яка користь з того, що ви пишете? – плакали, дивлячись на мене, літні жінки.

Здається, ті, хто стояв біля суду, переживали особисте горе та втрачали надію.

Я повернулася до двору Печерського суду, нардепи з БЮТ збиралися на нараду. Потім пройшла до внутрішнього двору – і далі через другий вхід. Той, що недавно намагалися штурмувати прихильники Тимошенко. Над аркою, що веде до внутрішнього двору Печерського суду, майже перед другим «декоративним» автозаком висить рекламка невеличкої місцевої кав’ярні: «Відчуй себе українцем».

Маша Міщенко