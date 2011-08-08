У Печерському суді нардепи посварилися з журналістами
09:30, 08 серпня 2011Політика
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Тимошенко - не в клітці
Судове засідання у справі Юлії Тимошенко проходитиме в тому ж залі, в якому проводилися і попередні слухання.
Як повідомляє кореспондент «Обкома», підсудна сидить на звичному місці, клітки в залі немає. Обличчя у неї втомлене, макіяж дещо підкачав. Зараз Юлія Володимирівна дає коментарі для преси.
Біля входу до будівлі суду утворилася тиснява унаслідок того, що народні депутати від БЮТ нахабно намагалися пробитися в будівлю суду першими, через що виникла жвава суперечка з журналістами, багато хто з яких займав чергу з раннього ранку.
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