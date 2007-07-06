Генеральний прокурор і лідер меджлісу розмовляли про козаків та Катерину II

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО обіцяє провести перевірку щодо наміру властей Сімферополя встановити в місті пам`ятник Катерині II.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Меджлісу кримськотатарського народу Лілія МУСЛІМОВА, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив під час зустрічі з лідером Меджлісу Мустафою ДЖЕМІЛЄВИМ, яка пройшла днями в Києві.

Під час зустрічі обговорювалися дії керівництва Сімферополя, спрямоване на встановлення в місті «на догоду проросійським силам Криму та імперським колам Росії пам`ятника Катерині II і активізацією так званого "кримського козацтва", що в цілому є загрозою дестабілізації ситуації в Криму", - зазначає прес-секретар Меджлісу.

М.ДЖЕМІЛЄВ торкнувся питань припинення правоохоронними і судовими органами Криму кримінальної справи щодо підбурювачів та організаторів нападу на кримських татар у Бахчисараї влітку минулого року та деякі "інші факти волаючого беззаконня правоохоронних, судових органів і чиновників Криму щодо кримських татар". З усіх порушених питань генпрокурор України обіцяв провести перевірку і прийняти необхідні заходи реагування.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня в Сімферополі був закладений камінь на місці майбутнього пам`ятника Катерині II, за указом якої і був заснований Сімферополь. Проти встановлення пам`ятника російській імператриці виступають кримські татари і ряд проукраїнських організацій Криму.