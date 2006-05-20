”Вони серед нас”. Презентація Міжнародного автосалону

14-00 - У Києві на вул. Хрещатик відбудеться масштабна шоу-презентація 14 Київського Міжнародного автосалону SIA’2006. Організатор - Компанія «Автоекспо». У заході візьмуть участь понад 40 автомобільних хіти і новинки року, серед яких Renault Clio III, Citroen C6, Nissan Note, KIA Magentis, Hyundai Santa Fe. Презентація пройде під гаслом „Вони серед нас”. Збір представників ЗМІ біля сцени презентації, яка буде зведена на вул. Хрещатик, між Бессарабською площею та вул. Б. Хмельницького.