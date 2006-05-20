Офіційна церемонія відкриття Дня Європи у м. Києві

18-00 - Відбудеться офіційна церемонія відкриття Дня Європи у м. Києві, в якій передбачається участь Президента України В.Ющенка, міністра закордонних справ України Б.Тарасюка, Київського міського голови Л.Черновецького, Посла Представництва Європейської Комісії в Україні І.Боуга. Після закінчення церемонії – святковий рок-концерт європейських гуртів (вул. Хрещатик).

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