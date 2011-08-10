Суд Харкова пояснив: не до протестів зараз - то танці, то парад професорів
Акцію в центрі заборонили
Харківський окружний адміністративний суд 9 серпня ухвалив рішення заборонити харківській обласній та харківській міській організаціям Народного Руху України проведення з 10 серпня безстрокових акцій протесту проти політичних репресій на площі Свободи у Харкові.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.
Суд узяв до уваги те, що на площі Свободи та на вулиці Сумській заплановано масові святкові заходи.
За даними Департаменту культури міськради, у найближчі тижні на площі Свободи заплановане проведення ряду масштабних репетицій масових заходів: параду найкращих підприємств Харкова до Дня міста, церемонії розгортання найбільшого державного прапора, репетиції заходів до Дня знань і параду професорсько-викладацького складу і студентів харківських вишів.
Крім цього, на площі учасники харківської команди проекту «Майданс» розпочинають репетиції виступів у другому турі телевізійного шоу.