Мороз переконаний, що вибори закінчаться державним переворотом

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ заявляє, що в Україні готується фальсифікація результатів дострокових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, по це він сказав сьогодні на зустрічі з віце-спікером Парламенту Фінляндської Республіки Йоханесом КОСКІНЕНОМ, розповідаючи про політичну ситуацію в Україні.

О.МОРОЗ охарактеризував її як «надзвичайно складну». За його словами, в Україні було здійснено перший етап політреформи у напрямку створення парламентсько-президентської республіки. Зараз необхідно здійснити її другий етап, який полягає у зміцненні повноважень, зростання ролі і місця місцевого самоврядування.

Разом з тим, зазначив він, Президент продемонстрував, що хоче здійснювати владу одноосібно, у порушення Конституції і законодавства. «Відбувається узурпація влади», - наголосив О.МОРОЗ. За його словами, оскільки коаліція та уряд висловилися проти такого розвитку подій, Президент вдався до розпуску парламенту шляхом видання трьох антиконституційних указів, блокування роботи Конституційного Суду та ЦВК, втручання у роботу судової системи та правоохоронних органів. «Йде масова підготовка до фальсифікацій виборів, до речі – антиконституційних», - сказав голова ВР.

«Президенту потрібні не вибори, а друга Конституція, яку планується у день виборів винести на референдум і яка стане юридичним оформленням диктатури. Це державний переворот», - наголосив він.

О.МОРОЗ підкреслив, що Україна не потребує зовнішньої допомоги, але, на його думку, було б доцільним, щоб подіям в Україні давалася об‘єктивна оцінка з боку європейських парламентів. З цією метою, сказав він, можна було б доповнити Резолюцію ПА ОБСЄ реченням про те, що Україна розв‘яже проблеми самостійно у відповідності до Конституції.

«Це не є втручання у внутрішні справи України», - наголосив О.МОРОЗ. Відповідаючи на питання Й.КОСКІНЕНА, він зазначив, що Соціалістична партія «ніколи не демобілізовувалася» і, всупереч соціологічним прогнозам, соціалісти завжди були присутні у парламенті. Разом з тим, сказав О.МОРОЗ, «влада ще ніколи так цинічно не працювала проти соціалістів» і тому вибори стануть «юридичною війною».

У свою чергу, Й.КОСКІНЕН висловив сподівання, що ситуація в Україні буде розв‘язана у конституційний спосіб.

Крім того, О.МОРОЗ відмітив активність фінської делегації на засіданнях Парламентської асамблеї ОБСЄ. За його словами, у країнах зі сталою демократією та розвиненим парламентаризмом людям забезпечується достойне життя.

У свою чергу, Й.КОСКІНЕН подякував за прекрасну організацію сесії Асамблеї.