Яценюк передумав зустрічатися з Тимошенко в СІЗО і полетів в Анталію?

Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк в 6.05 ранку (10 серпня) рейсом 7/w7749 "Роза вітрів" відлетів до Анталії. Про це "Обозревателю"повідомив читач, який бачив лідера "Фронту змін" в аеропорту "Бориспіль".

"Обозреватель" нагадує, що напередодні ввечері, виступаючи в програмі "5 каналу", Яценюк заявив, що домагається зустрічі з Юлією Тимошенко в СІЗО, щоб сказати їй про необхідність посилити юридичну складову її захисту в суді.

"Я вважаю, що треба серйозно посилити юридичну складову. Захист повинен бути жорстким, чітким, кожне свідчення, кожен документ, кожен факт мають бути зафіксовані, тому що все це ляже потім в матеріали справи", - сказав Яценюк.

"Обозреватель" зателефонував на мобільний телефон Іванни Коберник, прес-секретаря Арсенія Яценюка, щоб отримати від неї коментар. Однак пані Коберник трубку не піднімала.