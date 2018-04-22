Ющенко перевірив свої почуття до українських дівчат (фоторепортаж)

Президент України Віктор Ющенко разом із дружиною Катериною Ющенко у Державному музеї народної архітектури та побуту України НАН України в с. Пироговому взяв участь у святкуванні Івана Купала.

Президентське подружжя взяло участь у традиційних купальських забавах – стрибанні через вогнище та пусканні вогняного колеса.

Нагадаємо, що день Івана Купала був одним із головних язичницьких свят у слов’ян – святом вогню та води. А традицію стрибати через багаття започаткував звичай “очищення вогнем”, який є частиною культу Ярили – бога світла, родючості та сексуальної сили у давніх слов’ян. Тож парубки та дівчата, взявшися за руки, стрибали через вогонь не тільки заради очищення від “внутрішньої погані”, а й ще для того, аби отримати від бога підтвердження “ярих” почуттів та блогословіння на міцний шлюб.

Якщо парі вдавалося перестрибнути високе полум’я, не розчепивши рук, жерці підтверджували згоду божества на подружнє життя.

Фото Михайла Маркова / УНІАН