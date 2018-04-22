Ющенко перевірив свої почуття до українських дівчат (фоторепортаж)
Подружжя Ющенків взяло участь у традиційних купальських забавах – стрибанні через вогнище та пусканні вогняного колеса. Купальське багаття розпалював особисто Президент...
Президент України Віктор Ющенко разом із дружиною Катериною Ющенко у Державному музеї народної архітектури та побуту України НАН України в с. Пироговому взяв участь у святкуванні Івана Купала.
Президентське подружжя взяло участь у традиційних купальських забавах – стрибанні через вогнище та пусканні вогняного колеса.
|Купальське багаття розпалював особисто Президент. Охорона щосили не пускала сторонніх на пожежонебезпечний захід
|Катерина Ющенко дотрималася всіх традицій до останньої: навіть за процесом спостерігала в традиційній позі української дружини - руки в боки...
Нагадаємо, що день Івана Купала був одним із головних язичницьких свят у слов’ян – святом вогню та води. А традицію стрибати через багаття започаткував звичай “очищення вогнем”, який є частиною культу Ярили – бога світла, родючості та сексуальної сили у давніх слов’ян. Тож парубки та дівчата, взявшися за руки, стрибали через вогонь не тільки заради очищення від “внутрішньої погані”, а й ще для того, аби отримати від бога підтвердження “ярих” почуттів та блогословіння на міцний шлюб.
Якщо парі вдавалося перестрибнути високе полум’я, не розчепивши рук, жерці підтверджували згоду божества на подружнє життя.
|”Сезон стрибків” відкрили Президент з дружиною
|Потім Ющенко стрибнув одразу з двома дівчатами...
|... та ще з двома...
|... та ще з двома
Фото Михайла Маркова / УНІАН