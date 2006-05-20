У Лос-Анджелесі влаштують показовий теракт за мільйон доларів

У Лос-Анджелесі кінематографісти 20-21 травня влаштують зйомки теракту, повідомляє Reuters.

На одній з кіностудій буде зімітовано вибух на ринку в Багдаді, жертвами якого стануть 200 людей. Зйомки відбудуться в рамках підготовки рекламного кліпу, що закликає іракців боротися з терористами-смертниками.

60-секундний відеоролик, що показує багдадський ринок до вибуху, у момент теракту і після нього, коштуватиме замовникам близько 1 мільйон доларів. Гроші для зйомки соціальної реклами були зібрані за рахунок пожертвувань громадських організацій, компаній і приватних осіб. Велика частина цієї суми піде на оплату праці 200 акторів, задіяних у зйомках.

Планується, що наприкінці 2006 року антиреклама терактів транслюватиметься основними каналами іракського телебачення протягом 6 тижнів.

Лента.ру