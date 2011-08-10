Лікар-психіатр відкрив вогонь по двох агресивних пацієнтах

В Одесі лікар-психіатр у своїй клініці змушений був відкрити вогонь із пістолета травматичної дії по двом пацієнтам із Росії, які несподівано проявили агресію по відношенню до нього.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Секторі зв`язків із громадськістю УМВС України в Одесі, одному з нападників куля влучила у живіт, іншому - в стегно.

«Після виїзду на місце події правоохоронцями встановлено, що двоє громадян Російської Федерації, які отримували консультації у приватній клініці, посварилися з лікарем і вирішили насильницьким способом довести свою правоту. Озброївшись шматком арматури і цеглиною, вони спробували накинутися на медика, який з метою самозахисту застосував зареєстровану зброю», - повідомила керівник Сектора Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА.

За словами лікаря Олексія АЛЕКСЄЄВА, він застосував зброю, коли побачив, що «словами пацієнтів не заспокоїти», зробивши спочатку два попереджувальні постріли у повітря.

«Один із нападників мав намір вдарити мене куском арматури по голові. Коли зрозумів, що словами пацієнтів не заспокоїти, дістав пістолет і зробив два попереджувальні постріли у повітря. Оскільки це не вплинуло на них, я зробив постріли в їхньому напрямку і викликав міліцію», - сказав лікар.

Після дачі пояснень у райвідділі міліції російських туристів відпустили на батьківщину, де вони мають продовжити курс лікування, зазначили в Одеському міськУВС.